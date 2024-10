Konec tedna bo Klingenthal gostil zadnje preizkušnje poletne velike nagrade v smučarskih skokih, ki bodo postregle z najmočnejšo konkurenco to poletno sezono. V Nemčiji pričakujejo prek 120 tekmovalk in tekmovalcev, tudi številčno slovensko zasedbo, padla pa bo tudi odločitev o skupnih zmagovalcih letošnje izdaje.

Poletna tekmovalna sezona se počasi bliža koncu, v sklopu grand prixa bodo skakalke in skakalci tekmovali le še v Klingenthalu, kjer bodo konec tedna na sporedu posamični tekmi in mešana ekipna tekma.

Potem ko je večina najboljših tekmovalcev zadnje zimske sezone več preizkušenj grand prixa tradicionalno izpustila, pa bo na nemškem prizorišču skakala večina prvokategornikov. Konkurenca bo to sezono zagotovo najmočnejša. Od najboljše dvajseterice zadnje zimske sezone naj bi manjkala le peterica z zmagovalcem Stefanom Kraftom na čelu in upokojenim Petrom Prevcem.

Slovenske barve v moški konkurenci, v kateri gre pričakovati prek 60 tekmovalcev, naj bi zastopali Anže Lanišek, novi poletni državni prvak Timi Zajc, Žiga Jelar, Domen Prevc in Maksim Bartolj.

Tudi v ženski konkurenci bo zasedba najmočnejša to sezono. Foto: Reuters

V ženski bo predvidoma nastopilo prek 50 skakalk, prvič to sezono se bodo na domačem terenu predstavile najboljše Nemke, tu so tudi Avstrijke, pa Kanadčanke in Sara Takanaši. Slovensko zasedbo bodo predvidoma sestavljale državna poletna prvakinja in branilka globusa Nika Prevc, Ema Klinec, prvič to sezono na grand prixu Nika Vodan, Tina Erzar, Taja Bodlaj in Katra Komar.

V moški konkurenci je v skupnem vodstvu tekmovanja Poljak Pawel Wasek. V ženski konkurenci je na prvem mestu seštevka Italijanka Lara Malsiner, ki je z dvema zmagama izkoristila odsotnost najboljših, sledijo Annika Sieff, Klinec, ki zaostaja 44 točk, Takanaši ...