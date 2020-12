Tudi Willingen s slabo novico za ljubitelje skokov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lokalne oblasti v nemškem okrožju Waldeck-Frankenbergu so odločile, da na tekmah svetovnega pokala v smučarskih skokih v Willingenu gledalci ne bodo navzoči, je v izjavi za javnost sporočil smučarski klub Willingen. Razlog je pandemija novega koronavirusa.

V Willingenu so do zadnjega upali, da bodo v dogovoru z oblastmi lahko gostili gledalce, a se to po zadnjem zasedanju lokalnih oblasti v okrožju ne bo zgodilo.

Tekme na največji med velikimi skakalnicami na koledarju svetovnega pokala bodo na sporedu med 29. in 31. januarjem prihodnje leto. Organizatorji so upali, da bodo lahko v izteku skakalnice Mühlenkoph gostili omejeno število oz. vsaj nekaj tisoč gledalcev ob upoštevanju minimalne razdalje ter drugih higienskih ukrepov.

Organizatorji se bodo za leto 2022 posvetili organizaciji tekem ob navzočnosti gledalcev, obenem pa bodo skušali pridobiti pravice za organizacijo ženskih tekem svetovnega pokala, so še zapisali v izjavi za javnost.

