V Wengnu v boj še slalomisti, kaj lahko tokrat pokaže Strolz?

Bo Tijanu Marovtu uspelo priti do prvih točk svetovnega pokala? Foto: Guliverimage

Štefan Hadalin ima številko 21, Tijan Marovt pa 62. Marovt je 23-letni smučar mariborskega Branika, to bo njegov sedmi nastop v svetovnem pokalu, v katerem še ni osvojil točk. Do zdaj je štirikrat odstopil, dvakrat pa je bil prepočasen za uvrstitev v finale.

V središču pozornosti je senzacionalni zmagovalec Adelbodna 29-letni Avstrijec Johannes Strolz. Do prve zmage v karieri je prišel s številko 39. "Dobil sem toliko klicev in sporočil, da sploh še nisem uspel vseh prebrati." Tokrat bo štartal kot 20. "Zdaj sem popolnoma sproščen. Komaj čakam, da vidim, kako mi bo šlo."

Štartna lista in rezultati prve vožnje v živo.

V slalomskem seštevku svetovnega pokala si vodstvo s 140 točkami delita Norvežan Sebastian Foss-Solevag in Šved Kristoffer Jakobsen, drugo s stotimi točkami pa Francoz Clement Noel in Strolz. Edine slovenske slalomske točke je v tej zimi osvojil Žan Kranjec (13 točk in 36. mesto), ki ga tokrat ni na startu.