Vrnitev Fourcada in popolna francoska prevlada. Kaj pa Slovenci?

Na 20-kilometrski posamični tekmi svetovnega pokala v Östersundu na Švedskem so zavladali francoski biatlonci. Zasedli so prva štiri mesta, po slabem letu posta pa je na najvišjo stopniško spet stopil Martin Fourcade. Najboljši slovenski tekmovalec je bil Jakov Fak, ki pa ni blestel, bil je namreč 41. Klemen Bauer, Rok Tršan in Alex Cisar so bili še slabši.

Martin Fourcade je z enim zgrešenim strelom za 12,7 sekunde ugnal rojaka Simona Destieuxa, sledila sta Quentin Fillon Maillet (+ 12,7/1 zgrešen strel) in Emilien Jacquelin (1:50,8/3). Slovenski tabor je razočaran zapustil prizorišče. Najboljši od četverice, ki je krepko zaostala za najboljšimi, je bil Jakov Fak na šele 41. mestu (6:06,8/3), preostali pa so bili daleč tudi od novih točk pokala. Sedemindvajsetletni Rok Tršan je končal na 60. mestu (+7:24,5/2), Klemen Bauer je bil 65. (7:44,3/6), 19-letni debitant Alex Cisar pa je bil 92. med 105 uvrščenimi (+11:41,4/3).

And it is time here in #OST19 to honor the best athletes of today’s competition. Join the flower ceremony with three teammates from @FedFranceSki taking the whole podium on https://t.co/MSJYx2J9vX pic.twitter.com/gDcSowpDxK — IBU World Cup (@IBU_WC) December 4, 2019

Francozova vrnitev

Sedemkratni zmagovalec svetovnega pokala Fourcade je s posamičnimi 77 zmagami drugi najuspešnejši biatlonec vseh časov, zaostaja le za Olejem Einarjem Björndalnom (95 zmag), kot kaže, pa se je zdaj vrnil v staro formo, v kakršni je bil pred lansko sezono, v kateri je zagospodaril Norvežan Johannes Thingnes Boe. Ta je danes z dvema zgrešenima streloma pristal na desetem mestu, Fourcade pa je na posamično zmago čakal skoraj leto dni. Na najvišji stopnički je nazadnje stal 6. in 15. decembra lani, po 20-kilometrski preizkušnji na Pokljuki in 12,5-kilometrskem zasledovanjem v Hochfilznu.

Despite one mistake on the final standing, @martinfkde still has a great chance to top the podium in #OST19. Can anyone catch this French today? The competition is available live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/85YoyMlImq — IBU World Cup (@IBU_WC) December 4, 2019

Slovenci razočarali, ognjeni krst Cisarja

Triintridesetletni Bauer in leto dni mlajši Fak druge tekme zime tekme nista začela najbolje, Bauer je dvakrat zgrešil že na prvem strelskem postanku. Fak je sicer podrl vse tarče, na drugem postanku pa sta bila oba po enkrat neuspešna. A je Fak tekel še počasneje od reprezentančnega kolega in po slabi tretjini nastopa zaostajal že za več kot deset sekund. Bauer je nato zgrešil še trikrat, dvakrat na zadnjem postanku, in še bolj zdrsel po razpredelnici.

Bauer tako ni bil niti drugi Slovenec, ampak tretji, pred njim je bil Tršan z le dvema zgrešenima streloma, oba je pridelal na drugem streljanju. Cisar pa je tekmoval na svoji prvi tekmi med člani v svetovnem pokalu v karieri. Po enkrat je zgrešil v treh streljanih, le drugi postanek je zapustil z vsemi podrtimi tarčami ter nekaj več kot 11 minut in 41 sekund zaostal za Fourcadom, sedemkratnim skupnim zmagovalcem svetovnega pokala.

V četrtek bodo v Östersundu nastopile še biatlonke na 15 km.

Izidi, moški, 20 km: 1. Martin Fourcade (Fra) 52:15,3/1 2. Quentin Fillon Maillet (Fra) + 12,7/1 3. Simon Destieux (Fra) 1:50,8/3 4. Emilien Jacquelin (Fra) 2:17,8/2 5. Benjamin Wenger (Švi) 2:28,2/1 6. Tarjei Boe (Nor) 2:28,2/2 ... 42. Jakov Fak (Slo) 6:06,8/3 60. Rok Tršan (Slo) 7:24,5/2 65. Klemen Bauer (Slo) 7:44,3/6 92. Alex Cisar (Slo) 11:41,4/3 Svetovi pokal, skupno (2): 1. Martin Fourcade (Fra) 100 2. Tarjei Boe (Nor) 92 3. Johannes Thingnes Boe (Nor) 91 4. Matvej Jelisejev (Rus) 82 5. Simon Destieux (Fra) 81 6. Quentin Fillon Maillet (Fra) 77 ... 35. Jakov Fak (Slo) 18 50. Klemen Bauer (Slo) 7

Svetovni pokal 2019/20: Östersund (Šve): 30. 11.: posamična mešana štafeta 30. 11.: mešana štafeta, 4 x 6 km 1. 12.: šprint, moški, 10 km 1. 12.: šprint, ženske, 7,5 km 4. 12. (16.15): posamična, moški, 20 km 5. 12. (16.20): posamična, ženske, 15 km 7. 12. (17.30): štafeta, moški, 4 x 7,5 km 8. 12. (15.30): štafeta, ženske, 4 x 6 km Hochfilzen (Avt) 13. 12. (11.30): šprint, ženske, 7,5 km 13. 12. (14.20): šprint, moški, 10 km 14. 12. (11.30): štafeta, ženske, 4 x 6 km 14.12. (14.55): zasledovanje, moški, 12,5 km 15. 12. (12.00): zasledovanje, ženske, 10 km 15. 12. (14.15): štafeta, moški, 4 x 7,5 km Le Grand Bornand (Fra) 19. 12. (14.15): šprint, moški, 10 km 20. 12. (14.15): šprint, ženske, 7,5 km 21. 12. (13.00): zasledovanje, moški, 12,5 km 21. 12. (15.00): zasledovanje, ženske, 10 km 22. 12. (12.10): skupinski štart, moški, 15 km 22. 12. (14.15): skupinski štart, ženske, 12,5 km Oberhof (Nem) 9. 1. (14.30): šprint, ženske, 7,5 km 10. 1. (14.30): šprint, moški, 10 km 11. 1. (12.00): štafeta, ženske, 4 x 6 km 11. 1. (14.15): štafeta, moški, 4 x 7,5 km 12. 1. (12.45): skupinski štart, ženske, 12,5 km 12. 1. (14.30): skupinski štart, moški, 15 km Ruhpolding (Nem) 15. 1. (14.30): šprint, ženske, 7,5 km 16. 1. (14.30): šprint, moški, 10 km 17. 1. (14.30): štafeta, ženske, 4 x 6 km 18. 1. (14.15): štafeta, moški, 4 x 7,5 km 19. 1. (12.15): zasledovanje, ženske, 10 km 19. 1. (14. 30): zasledovanje, moški, 12,5 km Pokljuka (Slo) 23. 1. (14.15): posamična, moški, 20 km 24. 1. (14.15): posamična, ženske, 15 km 25. 1. (13.15): posamična mešana štafeta 25. 1. (15.00): mešana štafeta, 4 x 7,5 km 26. 1. (12.15): skupinski štart, moški, 15 km 26. 1. (15.00): skupinski štart, ženske, 12,5 km Anterselva (Ita) – svetovno prvenstvo 13. 2. (14.45): mešana štafeta, 4 x 6 km 14. 2. (14.45): šprint, ženske, 7,5 km 15. 2. (14.45): šprint, moški, 10 km 16. 2. (13.00): zasledovanje, ženske, 10 km 16. 2. (15.15): zasledovanje, moški, 12,5 km 18. 2. (14.15): posamična, ženske, 15 km 19. 2. (14.15): posamična, moški, 20 km 20. 2. (15.15): posamična mešana štafeta 22. 2. (11.45): štafeta, ženske, 4 x 6 km 22. 2. (14.45): štafeta, moški, 4 x 7,5 km 23. 2. (12.30): skupinski štart, ženske, 12,5 km 23. 2. (15.00): skupinski štart, moški, 15 km Nove mesto (Češ) 5. 3. (17.35): šprint, ženske, 7,5 km 6. 3. (17.30): šprint, moški, 10 km 7. 3. (14.00): štafeta, ženske, 4 x 6 km 7. 3. (17.00): štafeta, moški, 4 x 7,5 km 8. 3. (11.45): skupinski štart, ženske, 12,5 km 8. 3. (13.45): skupinski štart, moški, 15 km Kontiolahti (Fin) 12. 3. (15.30): šprint, moški, 10 km 13. 3. (15.30): šprint, ženske, 7,5 km 14. 3. (13.45): zasledovanje, moški, 12,5 km 14. 3. (15.45): zasledovanje, ženske, 10 km 15. 3. (13.15): posamična mešana štafeta 15. 3. (15.15): mešana štafeta, 4 x 7,5 km Oslo (Nor) 20. 3. (13.15): šprint, ženske, 7,5 km 20. 3. (16.30): šprint, moški, 10 km 21. 3. (14.00): zasledovanje, ženske, 10 km 21. 3. (16.45): zasledovanje, moški, 12,5 km 22. 3. (14.15): skupinski štart, ženske, 12,5 km 22. 3. (16.00): skupinski štart, moški, 15 km

