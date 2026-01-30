Petek, 30. 1. 2026, 8.25
32 minut
Vili Črv
- prebivališče: Kranjska Gora
- klub: Rateče - Planica
- trener reprezentance: Ola Vigen Hattestad
- discipline na OI: posamično, ekipno
Največji uspehi:
- OI:
14. mesto: Peking 2022, štafeta 4 x 10 km
16. mesto: Peking 2022, ekipni sprint
42. mesto: Peking 2022, sprint prosto
69. mesto: Peking 2022, 15 km klasično
- SP:
11. mesto: Planica 2023, štafeta 4 x 10 km
14. mesto: Trondheim 2025, štafeta 4 x 7,5 km
14. mesto: Planica 2023, ekipni sprint
19. mesto: Oberstdorf 2021, ekipni sprint
37. mesto: Planica 2023, sprint klasično
48. mesto: Oberstdorf 2021, sprint klasično
- svetovni pokal:
10. mesto: Falun 2022, mešani ekipni sprint
11. mesto: Livigno 2023, ekipni sprint
12. mesto: Davos 2025, ekipni sprint
16. mesto: Tallinn 2023, sprint prosto
16. mesto: Dresden 2021, ekipni sprint
19. mesto: Lahti 2025, ekipni sprint
22. mesto: Engadin 2025, sprint prosto
22. mesto: Lahti 2023, ekipni sprint
22. mesto: Ulricehamn 2021, ekipni sprint
24. mesto: Dresden 2021, sprint prosto
- mladinske OI:
9. mesto: Lillehammer 2016, sprint klasično
12. mesto: Lillehammer 2026, kros
- izid sezone: 12. mesto, Davos 2025, ekipni sprint; 41. mesto, Val Di Fiemme 2026, 10 km prosto
- prisotnost na Instagramu: @vilicrv
- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: Prva uvrstitev med najboljših 30 v svetovnem pokalu na sprintu v Dresdnu decembra 2021.
- zadnja knjiga ali film: Nejc Zaplotnik: Pot
- hobiji: fotografija, kuhanje, športi v naravi (hoja v hribe, plezanje, kolesarjenje ...)
- moto/navdihujoč citat: "Nič izjemnega se ne zgodi brez napora."
Vir: STA