Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Petek,
30. 1. 2026,
8.25

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Vili Črv

Petek, 30. 1. 2026, 8.25

32 minut

Vili Črv

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vili Črv | Vili Črv | Foto Bor Slana/STA

Vili Črv

Foto: Bor Slana/STA

- rojen: 19. februar 1999
- prebivališče: Kranjska Gora
- klub: Rateče - Planica
- trener reprezentance: Ola Vigen Hattestad
- discipline na OI: posamično, ekipno

Največji uspehi:

- OI:
14. mesto: Peking 2022, štafeta 4 x 10 km
16. mesto: Peking 2022, ekipni sprint
42. mesto: Peking 2022, sprint prosto
69. mesto: Peking 2022, 15 km klasično

- SP:
11. mesto: Planica 2023, štafeta 4 x 10 km
14. mesto: Trondheim 2025, štafeta 4 x 7,5 km
14. mesto: Planica 2023, ekipni sprint
19. mesto: Oberstdorf 2021, ekipni sprint
37. mesto: Planica 2023, sprint klasično
48. mesto: Oberstdorf 2021, sprint klasično

- svetovni pokal:
10. mesto: Falun 2022, mešani ekipni sprint
11. mesto: Livigno 2023, ekipni sprint
12. mesto: Davos 2025, ekipni sprint
16. mesto: Tallinn 2023, sprint prosto
16. mesto: Dresden 2021, ekipni sprint
19. mesto: Lahti 2025, ekipni sprint
22. mesto: Engadin 2025, sprint prosto
22. mesto: Lahti 2023, ekipni sprint
22. mesto: Ulricehamn 2021, ekipni sprint
24. mesto: Dresden 2021, sprint prosto

- mladinske OI:
9. mesto: Lillehammer 2016, sprint klasično
12. mesto: Lillehammer 2026, kros

- izid sezone: 12. mesto, Davos 2025, ekipni sprint; 41. mesto, Val Di Fiemme 2026, 10 km prosto
- prisotnost na Instagramu: @vilicrv
- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: Prva uvrstitev med najboljših 30 v svetovnem pokalu na sprintu v Dresdnu decembra 2021.
- zadnja knjiga ali film: Nejc Zaplotnik: Pot
- hobiji: fotografija, kuhanje, športi v naravi (hoja v hribe, plezanje, kolesarjenje ...)
- moto/navdihujoč citat: "Nič izjemnega se ne zgodi brez napora."

Vir: STA
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Vili Črv
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.