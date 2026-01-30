- OI:

: 19. februar 1999: Kranjska Gora: Rateče - Planica: Ola Vigen Hattestad: posamično, ekipno14. mesto: Peking 2022, štafeta 4 x 10 km16. mesto: Peking 2022, ekipni sprint42. mesto: Peking 2022, sprint prosto69. mesto: Peking 2022, 15 km klasično11. mesto: Planica 2023, štafeta 4 x 10 km14. mesto: Trondheim 2025, štafeta 4 x 7,5 km14. mesto: Planica 2023, ekipni sprint19. mesto: Oberstdorf 2021, ekipni sprint37. mesto: Planica 2023, sprint klasično48. mesto: Oberstdorf 2021, sprint klasično10. mesto: Falun 2022, mešani ekipni sprint11. mesto: Livigno 2023, ekipni sprint12. mesto: Davos 2025, ekipni sprint16. mesto: Tallinn 2023, sprint prosto16. mesto: Dresden 2021, ekipni sprint19. mesto: Lahti 2025, ekipni sprint22. mesto: Engadin 2025, sprint prosto22. mesto: Lahti 2023, ekipni sprint22. mesto: Ulricehamn 2021, ekipni sprint24. mesto: Dresden 2021, sprint prosto9. mesto: Lillehammer 2016, sprint klasično12. mesto: Lillehammer 2026, kros: 12. mesto, Davos 2025, ekipni sprint; 41. mesto, Val Di Fiemme 2026, 10 km prosto: Prva uvrstitev med najboljših 30 v svetovnem pokalu na sprintu v Dresdnu decembra 2021.: Nejc Zaplotnik: Pot: fotografija, kuhanje, športi v naravi (hoja v hribe, plezanje, kolesarjenje ...): "Nič izjemnega se ne zgodi brez napora."