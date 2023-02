Venier najhitrejša na drugem treningu, Štuhec si je vzela dan premora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva smučarka v smuku v tej sezoni Italijanka Sofia Goggia je bila z zaostankom 17 stotink sekunde tretja, a ni pravilno prevozila vrat.

Olimpijska in svetovna prvakinja v smuku Švicarka Corinne Suter je vpisala 13. čas (+1,21).

Dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec, ki je bila na prvem treningu tretja, si je v vzela dan premora. V petek bo nastopila na zadnjem treningu pred odločilno tekmo na prvenstvu, na kateri meri še na tretjo zlato kolajno.

Med ogrevanjem Štuhec pred nastopom na specialnem superveleslalomu, ki ga je končala na 12. mestu, se je v sredo dopoldan na terenu ponesrečila mama slovenske šampionke in glavna trenerka Darja Črnko.

Črnko so po padcu takoj prepeljali v bolnišnico v Bourg Saint Maurice, kjer so ji zvečer operirali zlomljeno stegnenico. Kot so sporočili iz ekipe Štuhec, je bila operacija zelo uspešna, Črnko pa se počuti dobro. Bolnišnico bo lahko zapustila v naslednjih dneh.

"V ekipi kljub vsemu vse teče naprej po načrtu. V soboto bo Ilka znova na startu treninga in seveda potem na sobotnem smuku," so še sporočili iz njene ekipe.