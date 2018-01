Slatnar se je držal načel in zavrnil velikega Schlierenzauerja

Peter Slatnar o novostih, smučkah, čevlju, sponzorjih ...

Gregor Schlierenzauer je zadnje dni treniral v Planici. Oglasil se je pri Petru Slatnarju in ga prosil za njegove karbonske čevlje, vendar se je slovenski podjetnik držal načel in ga zavrnil. Foto: Sportida

Kako ste zadovoljni s sezono in skakalci, ki nastopajo na vaših smučeh?

Mi imamo veliko prvih mest, saj praktično vsi skačejo z našim okovjem. Sicer pa Robert Johansson dobro skače. Hitrost na mizi ima zelo dobro. Pravi, da je zadovoljen. Tudi drugim našim smučke kar dobro delajo. Zdaj pripravljam nov stroj, ki je narejen posebej za to. Lahko bomo naredili pravo strukturo.

Bela podloga pri Robertu Johanssnu je dvignila veliko prahu. Foto: Sportida Kako je za to poskrbljeno pri Fischerju?

Fischer dela le smučko, osnovno strukturo. Nemci imajo potem laboratorij, raziskovalni center za opremo, okovje, smučke, in delajo poskuse. Tam uporabljajo tudi tovrstne stroje za strukturo smuči. Zdaj bom angažiral nekega fanta, ki se bo ukvarjal le s strukturo smuči. Predskakalci bodo dobili vsak nekaj parov smuči in bodo testirali, kako gre v mokrem in drugih pogojih, da bomo naštudirali v podrobnosti.

Johansson ima belo drsno podlogo in kadar je dež, je hitra. Ampak že skačejo v zrak - kaj je zdaj to? Po Zakopanah bomo začeli brusiti in preizkušati nove strukture.

Kaj pomeni modra obroba, ki jo ima Domen?

Eni jo imajo delno, eni celo. Ta barva je malce bolj drsna kot bela. Material je isti, le barva je drugačna in bolj trda na določene delce. Vsepovsod poskušamo dobiti hitrost. Belo smo dobili in ta material se na ledenih površinah zelo dobro obnese. Aljaž Vodan je recimo skakal na velikanki in s tisto smučko imel en dan tudi en kilometer na uro višjo hitrost od tistih, ki so skakali z istega zaleta.

Domen Prevc z modro obrobo, ki mu pomaga na zaletni mizi. Foto: Sportida A smo dobili le nekaj metrov tega materiala. Za skakalno smučko potrebuješ 1,8 milimetra debeline. Poskušamo jo pripraviti za Tilna Bartola za olimpijske igre, da bi mu zvišali hitrost na mizi. Prav tako bomo z novim strojem naredili takšne strukture, da se bomo v hitrostih povsem približali.

Koliko stanejo takšni stroji, ki ste ga prej omenili, da ga boste uporabljali za strukturo?

Od 50 do 150 tisoč evrov. Mi smo dobili rabljenega in so nam ga predelali. Se pa dogovarjamo, da bi od njih dobili povsem nov 3D-stroj. Tega še nihče nima. Tam narediš še podpis, če želiš.

Ali lahko tekmujete z velikimi?

Proti velikim moraš delovati ravno na takšen način. Oni imajo sponzorje, ki zanje delajo smučke. Tekmovalcu rečejo, da mu dajo toliko več denarja kot drugi. Fantom je praktično vseeno. Tudi sam upam, da za prihodnje leto dobimo partnerja, a ga mora potrditi FIS, da oni tega podjetja ne bi videli kot konkurenco.

Slatnar nenehno gleda naprej in kaj bi lahko preizkusil novega, da bi bila smučka še boljša. Foto: Vid Ponikvar BWT je zdaj vstopil, čeprav nima veze s športom, torej se odpira?

Za nas je dobro, ker sta Fischer in Fluge prestopila to mejo, zdaj ni več pogojev, da mora biti športno podjetje. Če bi si izmislil Nemec ali Avstrijec, bi šlo skozi. Če mi, ne bi šlo. Takoj, ko naredimo kaj novega, nam FIS stopi na prste. Alergični so na nas, drugim gre v nos, takoj zaženejo kraval. Poglejte čelade, ki jih nosijo nekateri Nemci. To je aerodinamičen pripomoček. Če bi jih imeli mi, skakalca tudi na mizo ne bi spustili.

So vam kaj že zavrnili pri novostih?

Najprej okovje glave, ki so ga zavrnili, ko smo ga nekoč preizkusili na poletni tekmi v Visli. Deset jih je prišlo med najboljših petnajst in Avstrijci so skočil v zrak. Walter Hofer je takrat vzel smučko in jo gledal kot puško. Prepovedali so nam vpeljavo te novosti. Čez nekaj let so nato Avstrijci na FIS predstavili točno takšno glavo, takrat pa sem jaz skočil v zrak. Enako sta storila Jelko Gros in Miran Tepeš. Dejali smo, da so nam to prepovedali, potem pa je tudi njim niso pustili uporabiti.

Rad bi prišel na vrh in imel najboljšo smučko. Foto: Vid Ponikvar Veliko se govori, da imajo nekateri drese in druge stvari, ki niso v skladu s pravili, pa naj bi jim pogledali čez prste. Kako gledate na to?

Naš Peter Prevc lahko vsako medaljo pogleda brez slabe vesti, pri drugih je vprašanje. Vsakemu sveti lučka. Vsak točno ve, na katerem delu - ali je pri dresu, razkoraku … - kaj pridobil. Jasno je, da imajo velike reprezentance prednost. Če jih ne bi bilo, bi izgubili sponzorje. Ne bi bilo TV-oglasov, novinarji bi stopili stran. Če ni Nemcev, Avstrijcev in Norvežanov, skokov ni … To je gladiatorstvo.

Kako gledate na čevlje, ki jih je preizkusil Simon Ammann?

Poznam njegov čevelj, zadnjič sem si ga ogledal v Innsbrucku. Meni se zdi zgrešen. Prvi del je kot Rasov čevelj (uporabljajo ga praktično vsi skakalci, op. a.) in je narejen po Ammanovem kopitu. Nogo so mu skenirali. Na podlakti je naslon bočno prešibak. Ni oprt. Dejal je, da mu dela težave, enake, kot smo jih imeli mi. Naš je zdaj končan. Ne vem, koliko let smo potrebovali. Največje težave smo imeli, ko so skakalci prišli z mize, prve tri metre. Zdaj smo končno prišli stvari do dna. Anže Lanišek je skakal, vendar ga še ni usvojil, ker drugače čepi. Z eno nogo se super počuti, druga ga moti. Nekaj skokov je naredil.

Za Tilna Bartola bo za olimpijske igre pripravil posebno strukturo za smuči. Foto: Sportida Še kdo drug?

Aljaž Vodan bo kot predskakalec začel skakati. Nekaj mladih fantov bo obulo te čevlje. Za določene skakalce, ki so navajeni skakati z usnjenimi čevlji, je preskok težji. Avstrijci so denimo preizkušali s turnim čevljem. Manuel Fettner je kdaj dobro skočil. Prehod na tak čevelj ni preprost. Kot bi šel iz klasike na V-slog. Kdor bo to speljal, bo šlo. Kdor ne, bo ostal na usnju. Je pa povsem drugačen svet. Po naletu je veliko boljši občutek, kar je bil tudi namen. Smučka je izredno stabilna, s tem okovjem bo posledično tudi manj poškodb kolen. So pa že z večjim dresom naredili korak v to smer.

Boste s katerim skakalcem tvegali s tem čevljem na olimpijskih igrah v Pjongčangu?

Mislili smo, vendar ne bi silili nikogar. Tistim, ki nimajo naše smučke, pa ga nisem hotel dati. Kar nekaj tujcev je, ki bi ga radi na vsak način preizkusili, tudi na olimpijskih igrah. V sredo sta bila pri meni Gregor Schlierenzauer in njegov trener. Dejal mi je, naj mu jih dam in da gre z njimi na olimpijske igre. Rekel sem mu, da ne bom pretrgal tega, kar sem dejal. Najprej bodo dobili priložnost tisti, ki imajo naše smučke, pa čeprav bi mi ugajalo, da bi z njimi skakal na primer Schlierenzauer.

Čevelj je bil obdejavnost, ker so bile druge stvari. Napako smo naredili, ker smo ga tako zgodaj pokazali, zato so nas imeli nekateri za neresne. Smučka nam je vzela ogromno časa. Veliko stvari je treba narediti, dodelati, preizkusiti. Ne bomo odnehali, dokler ne bomo naredili najboljše smučke. Zdaj je ves strošek na naših plečih. Če bomo dobil enega ali dva partnerja, bomo morda pokrili 15-20 skakalcev. Oni bi dobili denar, mi pa ne bi imeli z njimi stroška.

Kje se zatika pri sponzorjih, da jih je težko vpeljati v skoke in bi pokrili proizvodnje smuči?

Mercedes je na primer želel vstopiti prek Nemcev, vendar je to konkurenca Audiju, ki je sponzor skokov. Prav tako so na kombinezone skušale priti loterije. Morda bo šlo na smučke. Nekaj podjetij je, ki bi, a ne morejo. Zdaj imam gospo, ki mi ureja te stvari. Prav tako je imela Smučarska zveza Slovenije kandidata, ki bi poskrbel za slovenski šport, a je potihnilo.

Sodelovati je žele tudi neki slovenski podjetnik, a mu nisem mogel zagotoviti, da bo Peter Prevc ostal, in je padlo v vodo. Za prihodnje leto bomo poskusili najti podjetje, ki bi pokrilo nekaj nekatere skakalce.

"Ko je Peter šel, nismo smeli pasti, ampak zagristi v delo. Sem pa Petru pred kratkim dejal, da bo na olimpijskih igrah mešal štrene in osvojil medaljo." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kaj pa najboljši skakalci? Bi lahko bili kdaj pri vas?

Pogovarjal sem se s fanti, ki so med prvimi petimi v skupnem seštevku. Za pravi denar bi prišli tudi na mojo smučko. Tu ni ljubezni. Tekmovalci so kratek čas v najboljši tekmovalni dobi in ta čas želijo maksimalno izkoristiti in seveda iztržiti. To je tudi pravilno, zato tudi sam v tem trenutku nimam s fanti podpisanih strašnih pogodb in gredo lahko v vsakem trenutku drugam. Ne morem jim dati denarja in ni pošteno, da bi jih držal za nogo. Pojdi drugam in ko bom pripeljal partnerja, bo že prišel nazaj, če bom finančno ugodnejši. Če se bo ta stvar s sponzorji odprla, bo to voda na mlin za skakalce. Mislim, da se bo to tudi zgodilo. Proizvajalec smuči ne bo pomemben.

Ko bomo finančno močni za takšne tekmovalce, bodo tudi ti prišli. Kakovost se dviga. Vreden moraš biti tega, da kdo uporablja tvojo smučko. Ne moremo za vsak neuspeh v kot in jokati, ampak moramo še bolj delati. Ko je Peter šel, nismo smeli pasti, ampak zagristi v delo. Sem pa Petru pred kratkim dejal, da bo na olimpijskih igrah mešal štrene in osvojil medaljo. Počasi se dviguje in sem vesel zaradi tega. On je iz pravega testa.