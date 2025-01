Nova velika priložnost za Žana Kranjca

Žan Kranjec pred veleslalomom v Adelbodnu (video: SloSki):

Na petem veleslalomu v tej sezoni ima svoje načrte tudi Žan Kranjec, ki je bil v tej sezoni šesti v Söldnu, tretji v Beaver Creeku, osmi v Val d'Iseru in nazadnje še sedmi v Alta Badii, s 168 točkami pa je trenutno četrti veleslalomist sezone. Z dvestotimi je na vrhu Švicar Marco Odermatt, le točko za njim zaostaja Norvežan Henrik Kristoffersen.

Veleslalom bo s številko ena odprl Švicar Loic Meillard, Odermatt bo startal kot četrti in bo lovil svojo tretjo zaporedno zmago na veleslalomih, potem ko prvih dveh v sezoni ni končal. Prvi veleslalom v sezoni v Söldnu je dobil Norvežan Alexander Steen Olsen, drugega v Beaver Creeku pa Švicar Thomas Tumler.

Marco Odermatt je dobil zadnja dva veleslaloma. Foto: Guliverimage

Kranjec je v preteklosti v Adelbodnu že zmagal, potem ko je leta 2020 ugnal vso konkurenco, še trikrat je bil na tem prizorišču nazadnje leta 2023, medtem ko je zadnji veleslalom v Adelbodnu končal na 21. mestu. Nedeljska bo Kranjčeva 155. tekma v svetovnem pokalu, 98. veleslalomska, na 15 tekmah je veleslalomski olimpijski podprvak iz Pekinga stal na stopničkah. "Po Alta Badii sem si vzel nekaj časa prosto in preživel božič doma, potem smo šli trenirat v Kranjsko Goro, imeli smo zelo dobre pogoje, ne bom pa rekel, da so bili povsem tekmovalni. Bil je dober trening, potem sem si vzel premor od snega, ker je bil bolj poudarek na kondiciji," je opisal Kranjec. "Zadnji kamp smo preživeli v Italiji skupaj z Italijani. Imeli smo težke, ledene pogoje, takšne, kakršni so večinoma na tekmah. Poudarek je bil na tekmovalnih vožnjah, da je vsaka vožnja, vsaka izvedba na vrhunski ravni, in mislim, da smo to dobro oddelali in da sem dobro pripravljen za jutrišnjo tekmo. Tako kot vedno imam visoka pričakovanja, a se želim predvsem usmeriti v izvedbo in upam na odlično tekmo," je sklenil Kranjec.

Adelboden, veleslalom (M), startna lista: 1. Loic Meillard (Švi)

2. Atle Lie McGrath (Nor)

3. Henrik Kristoffersen (Nor)

4. Marco Odermatt (Švi)

5. Filip Zubčić (Hrv)

6. Žan Kranjec (Slo)

7. Alexander Steen Olsen (Nor)

8. Marco Schwarz (Avt)

9. Stefan Brennsteiner (Avt)

10. Luca De Aliprandini (Ita)

11. Thomas Tumler (Švi)

12. Joan Verdu (And)

13. Alex Vinatzer (Ita)

14. River Radamus (ZDA)

15. Timon Haugan (Nor)

...

Finalna vožnja bo na sporedu ob 13.30.

Po Adelbodnu se bodo tekmovalci preselili v Wengen, kjer jih med 17. in 19. januarjem čakajo superveleslalom, smuk in slalom. Naslednji veleslalom pa bo na sporedu v Schladmingu 28. januarja.

