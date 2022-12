V Val Gardeni kar nekaj senzacij, na vrhu pa vse po starem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek je bil moški superveleslalom v dolini Gardena v Dolomitih zaradi sneženja in slabe vidljivosti odpovedan, dan pozneje pa se je vreme usmililo smukačev. Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je v sončnem vremenu proslavljal že tretjo smukaško zmago v tej sezoni, na stopničke sta se povzpela še francoski veteran Johan Clarey in presenetljivo Italijan Mattia Casse. Za senzacijo dneva je s šestim mestom (in štartno številko 61!) poskrbel Francoz Cyprien Sarrazin. Miha Hrobat je rešil slovensko čast z 19. mestom.