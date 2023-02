V Oberhofu le dočakali tipično meglo, a so nanjo že navajeni

Po nekaj dneh popolnoma neznačilno lepega vremena so biatlonci včeraj na prizorišču svetovnega prvenstva v Oberhofu le dočakali tipično meglo in veter. "Uživajmo, dokler lahko, saj bo kmalu vse po starem," nam je v petek v smehu razlagala Polona Klemenčič, lastnica najboljšega slovenskega izida na tem prvenstvu. In njena napoved se je hitro uresničila, tudi danes, ko bo v Oberhofu dvojni zasledovalni program, bo vreme bolj klasično.

"Ja, po navadi je bilo na treningih lepo, na tekmah pa grozno, letos pa je bilo že ves teden lepo, a vreme se bo spremenilo," nam je v petek po ženski sprinterski tekmi, na kateri je navdušila z osmim mestom, razlagala, Polona Klemenčič. "A tega smo že navajeni," je dodala tekmovalka, ki bo danes ob 13.26 startala na zasledovalni tekmi, na progo se bo pognala 58 sekund za zmagovalko petkovega sprinta, domačinko Denise Herrmann-Wick.

"Na progi se moram držati skupine in tako lahko dosežem tudi dober rezultat," je še razkrila enostaven recept za današnjo tekmo. Poskušala se bo držati tekmic pred seboj in na strelišču prežati na njihove napake, ob tem pa ostati povsem osredotočena na svoje streljanje.

Anamarija Lampič prvič na tekmi s štirimi streljanji

Anamarija Lampič prvič na zasledovanju Foto: Grega Valančič/Sportida Naša druga predstavnica na zasledovalni tekmi je rekonvalescentka Anamarija Lampič. Bolezen ji je pobrala precej moči in na sprintu ni bila tako hitra, kot smo je vajeni. Danes bo startala kot 58., 2:47 za Wickovo. Led na svetovnem biatlonskem prvenstvu je prebila v petek, a nadaljevanje zato ne bo nič lažje: "Nadaljevanje bo enako, nič lažje, nič težje, treba bo garati." Čakata jo sploh prva zasledovalna tekma v kratki biatlonski karieri in štiri streljanja. Ima kaj treme? "Prav nič, komaj čakam ta izziv! Že v Anterselvi sem ga komaj čakala, pa mi je to preprečila bolezen. No, zdaj se lahko zasledovalne tekme le veselim. Zagotovo bom dala vse od sebe, da bom nastopila čim boljše, in da mogoče pridobim kakšno mesto, predvsem pa je moja naloga ta, da začnem svojo formo spet dvigati na raven pred boleznijo. Potrebujem take tekme, potrebujem streljanje," odgovarja.

Moško zasledovanje brez Faka

Ob 15.30 se bodo na 12,5-kilometrsko preizkušnjo podali še moški. Slovenijo bo zastopala mlada trojica: Lovro Planko, Toni Vidmar in Alex Cisar, veteranu Jakovu Faku, ki je tako kot Lampičeva tik pred prvenstvom prebolel virozo, se žal ni uspelo prebiti na zasledovanje. Če bi se mu, bi zagotovo startal, že samo zato, da bi videl, kako napreduje njegovo okrevanje. Zdaj bo moral razmisliti, ali v torek startati na naporni 20-kilometrski posamični tekmi.

Lovro Planko je na strelišču po evropskem bronu veliko bolj samozavesten. Foto: Grega Valančič/Sportida

Planko zdaj bolj samozavesten na strelišču

Danes pa bo imel najboljše izhodišče med našimi tekmovalci najmlajši, 21-letni Planko. Ta si je z bronasto kolajno na nedavnem evropskem prvenstvu povzdignil samozavest. Štiri streljanja mu zdaj ne predstavljajo več strahu: "Zagotovo sem sebi in preostalim dokazal, da znam streljati, da lahko 'dam ničlo'. Tudi stoje sem tam 'dal prvo ničlo' v tej sezoni in zdaj mi je zaradi tega veliko lažje na strelišču. Vem, kaj moram narediti, vem, kaj lahko naredim, zagotovo imam več samozavesti."

Startal bo s 33. mesta, 2:25 za sobotnim zmagovalcem, izjemnim Norvežanom Johannesom Thingnesom Boejem. Mladi Kamničan še ne ve, kakšen bo njegov program v nadaljevanju, če bo po današnji temi ostal v boju za uvrstitev na tekmo s skupinskim startom, bo dobil priložnost tudi na posamični tekmi, če ne, "pa bo dal trener priložnost starejšim in bolj izkušenim tekmovalcem".

Toni Vidmar je včeraj tekmoval sam. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vidmar se veseli "dirkanja" ...

Toni Vidmar bo poskušal danes pridobiti kakšno mesto, na progo se bo podal 2:37 za Boejem. Včeraj je trpel sam na progi, danes se bo lahko soočil s konkurenti. In to ima veliko raje. "Zasledovanje mi veliko bolj ustreza, to 'dirkanje'. Na sprintu res boriš sam s seboj in to nasilje nad telesom mi vsaj za zdaj še ne ustreza. Takrat, ko pa se borimo med seboj, pa je večji naboj in mi gre lažje," pravi 22-letni Ljubljančan.

… Cisar pa taktičnih obračunov

Alex Cisar se veseli taktične bitke. Foto: Grega Valančič/Sportida Tudi tretjemu Slovencu na današnji tekmi je pravo dirkanje mož na moža veliko bolj pogodu kot "soliranje" na čas. "Ja, ja, zasledovalna tekma je bolj po mojem okusu, precej bolj mi ustreza kot sprint. Je bolj taktična, ves čas se je treba spogledovati s tekmeci in primerjati, kdo je hitrejši, koga lahko držiš, koga lahko izkoristiš za zavetrje, predvsem se pa da veliko narediti na strelišču," je po sprintu precej potrti Alex Cisar kar malce oživel, ko je beseda nanesla na zasledovalno preizkušnjo.

22-letnik iz Britofa pri Kranju upa, da bo v zgoščeni konkurenci (2:47 za Boejem) lahko pridobil kakšno mesto (začel bo s 54.). "Zdi se mi, da je v tej drugi polovici tekmovalcev, med katerimi bom startal tudi sam, lažje napredovati, saj so tekmovalci tam nekoliko slabši in posledično tudi streljajo manj zanesljivo. Tukaj bi lahko izkoristil svojo moč in poskušal napredovati s streljanjem."

Spopad Norvežanov

Prvo mesto bo branil domala nepremagljivi norveški šampion Johannes Thingnes Boe. Ta je dobil vseh pet sprinterskih tekem v tej sezoni, včeraj tudi tisto, ki mu je prinesla zlato medaljo, a še nikoli v karieri mu na svetovnih prvenstvih ni uspelo dobiti dvojčka sprint in zasledovanje. To si je zadal kot enega glavnih ciljev v Oberhofu. A bo imel močno konkurenco že znotraj reprezentance, na njegove napake bosta budno prežala starejši brat Tarjei in predvsem sila ambiciozni Strula Holm Laegreid. Tarjei bo startal s 15 sekundami zaostanka, Laegreid s 40.

Preberite še: