V naslednjih mesecih bodo iskali drugačne rešitve

Krovna smučarska in deskarska zveza Fis je sporočila, da v koledarju tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v sezoni 2024/25 ne bo švicarsko-italijanskega prireditelja Zermatta in Cervinie.

Tekme, ki bi poskrbele za zgodovinsko prečkanje meje, saj je start v švicarskem Zermattu, cilj pa v italijanski Cervinii, so načrtovali že v zadnjih dveh sezonah. A tako lani kot letos so vse načrtovane preizkušnje odpadle bodisi zaradi slabega vremena ali pa preobilice snežnih padavin.

Kot je zdaj sporočila Fis, so po posvetu s tekmovalci in obema nacionalnima smučarskima zvezama sklenili, da še enega poskusa izvedbe v naslednji sezoni ne bo.

Zahvalili so se smučarjem, ki so sodelovali v raziskavi odzivov na načrtovane izvedbe tekem, dodali pa so še, da bodo v naslednjih mesecih iskali drugačne rešitve za morebitne naslednje tekme v Zermattu in Cervinii.

Preberite še: