Spremembe v reprezentanci, Kranjec in Tepeš v B-ekipi

Glavni trener slovenske skakalne reprezentance bo imel v novi sezoni pod seboj pet skakalcev. Peter Prevc, Jernej Damjan, Anže Semenič, Tilen Bartol in Domen Prevc so imena prvokategornikov. Robert Kranjec in Jurij Tepeš se selita v B-reprezentanco, v mladi A-reprezentanci pa bo četverica na čelu s Timijem Zajcem.

A-reprezentanci bo po novem poveljeval Gorazd Bertoncelj, ki je nadomestil Gorana Janusa. Nadaljeval bo njegovo tradicijo in imel pod svojim okriljem pet skakalcev, ki bodo imeli status A-reprezentantov. Peter Prevc, Jernej Damjan, Tilen Bartol in Domen Prevc so ta imena. Če bi gledali uvrstitev v svetovnem pokalu, so imena napisana v tem zaporedju.

Le Domen je za sedem točk zaostal za Timijem Zajcem, ki bo čez šest dni postal polnoleten, a je osvojil srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu v poletih. Mladi Zajc bo ob Žigi Jelarju, Boru Pavlovčiču in Anžetu Lanišku deloval pod okriljem Janija Grilca v mladi A-reprezentanci.

Trenirati bodo začeli v ponedeljek

Močna bo tudi B-reprezentanca. Vanjo sta po slabši sezoni padla Robert Kranjec in Jurij Tepeš. Oba sta po Planici v en glas poudarjala, da pričakujeta, da so bo kaj takega zgodilo. Izkušenejši Kranjec je v zadnji sezoni že delal s trenerjem B-reprezentance Igorjem Medvedom. "Z njim sem se dobro razumel. Pomembno mi je le, da ti trenerji stojijo ob strani, ko ti ne gre. Ko ti gre, jih praktično ne potrebuješ," je pred slabim mesecem dejal Kranjec.

Peter Prevc bo po novem v A-reprezentanci delal z Gorazdom Bertoncljem. Foto: Stanko Gruden, STA Za zdaj pa še ni znana ekipa ženske reprezentance, potem ko bo ta presenetljivo dobila novega prvega moža. Zoran Zupančič bo nasledil Staneta Baloha.

Ekipe bodo svoj program začele izvajati že 23. aprila. Najprej bo čas za kondicijski vložek. Medtem bodo ekipe in predlagane trenerje potrdili na majskem zboru za skoke in nordijsko kombinacijo.