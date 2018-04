Skakalci po novem težji. Grozi jim večja kazen, če bodo imeli manj kilogramov.

"To je zame isti učinek kot doping. Shujšati pod mejo, da bi dosegli rezultat - to je ogrožanje zdravja," pravi Jelko Gros. Foto: Sportida

Veliko se je govorilo, da se bo po olimpijski sezoni pri skakalcih spremenil indeks telesne mase (ITM, po angleško BMI), saj ni bilo malo takšnih, ki so bili pod mejo podhranjenosti svetovne zdravstvene organizacije.

Težave s težo so se pojavile, ko so pri Mednarodni smučarski zvezi začeli nekoliko drugače meriti skakalce. Ker so bili zaradi merjenja z razkorakom nižji, so vzeli nekoliko krajše smuči. Posledično so zato izgubili tudi kilograme. Zaradi tega ukrepa so se skakalci s hujšanjem znašli na meji, nekateri pa so jo prestopili.

Zdaj so se pri FIS odločili za spremembo. "Indeks telesne mase bo ostal enak, razlika pa je v tem, da bodo težo tekmovalcev merili brez čevljev. To pomeni, da bodo morali biti za od 1,5 kilograma do dveh kilogramov težji. S tem se bo zmanjšala verjetnost, da bo kdo zbolel. Človek mora imeti štiri odstotke telesne maščobe, da ne zboli. Če tega ni, ogrožaš zdravje športnikov," je dejal Jelko Gros, ki je bil na zadnjih sestankih v Zürichu, kjer so govorili o tej temi.

Če bodo hujšali, bo kazen pri smučeh večja

"To je zame isti učinek kot doping. Shujšati pod mejo, da bi dosegli rezultat - to je ogrožanje zdravja," pravi Jelko Gros. Foto: Sportida Sprememba bo tudi ta, da bodo skakalci bolj kaznovani pri dolžini smuči, če bodo hoteli skakati z manj kilogrami. Po novem ne bo več linearnega zmanjševanja teže z dolžino smuči, ampak bo razmerje naraščalo. Izguba teže bo pomenila bistveno krajše smuči. "To je zame isti učinek kot doping. Shujšati pod mejo, da bi dosegli rezultat - to je ogrožanje zdravja. Najbolj bodo pri tem kaznovani mladi skakalci, ki še niso telesno dokončno razviti," poudarja Gros.

V strokovnem delu FIS, zadolženem za smučarske skoke, so prav tako odprli poglavje o skakalnicah. Verjetno se spominjate, kako je Kamil Stoch v Trondheimu skakal z najnižjega mogočega zaletišča. Res je, da je pihal močan vzgonski veter, vendar se je odprlo vprašanje, kako bo v prihodnje. Oprema skakalcev se namreč iz leta v leto skokovito nadgrajuje. Materiali so novi in skakalcem omogočajo višje zaletne hitrosti, prav tako so dresi iz sodobnejših materialov.

Nemški poskus sprememb na letalnici zavrnjen

Letalnica bratov Gorišek bo ostala nespremenjena. Foto: Žiga Zupan/Sportida Nekaj skakalnic bo treba dograditi. Znižati bodo morali zaletišče, da bodo lahko dobili certifikat. In prav Trondheim ga za prihodnjo sezono še nima – kozmetične popravke bodo morali narediti tudi na letalnici v Vikersundu in skakalnici v Lillehammerju. Strokovnjaki se tudi sprašujejo, ali bo treba graditi nižje zalete ali spremeniti težišče smuči. O tej temi bodo še debatirali.

Na zasedanju strokovnega sveta, zadolženega za razvoj, so se pogovarjali tudi o letalnicah. Konstruktor nemške letalnice v Oberstdorfu je namreč predlagal, da bi pri U-točki letalnice (najnižja točka profila letalnice, ko gre doskočišče v začetek izteka) ukinili petstopinjski naklon. Na Letalnici bratov Gorišek bi to pomenilo, da bi radius postal bolj oster, verjetnost, da bi se skakalec v iztek pripeljal po zadnjici, pa bi bila večja, razlaga Gros. Njegov predlog je bil preglasovan, zato ostaja pri trenutnih tehničnih predpisih. Letalnica bratov Gorišek in Vikersund bosta tako še naprej osrednji letalnici, na katerih se bo dalo leteti najdlje.