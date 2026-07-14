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Avtor:
R. Sp.

Torek,
14. 7. 2026,
13.56

Osveženo pred

17 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Galina Kukleva smrt

Torek, 14. 7. 2026, 13.56

17 minut

Galina Koukleva (1972–2026)

Umrla je Galina Koukleva

Avtor:
R. Sp.

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Galina Kukleva | Galina Koukleva je umrla v 54. letu starosti. | Foto Guliverimage

Galina Koukleva je umrla v 54. letu starosti.

Foto: Guliverimage

Nekdanja ruska biatlonska zvezdnica Galina Koukleva je za posledicami raka umrla v 54. letu starosti, poroča ruska agencija RIA Novosti.

Galina Koukleva je zaznamovala zadnja leta preteklega in prva leta tega tisočletja. Rusinja je v bogati biatlonski karieri osvojila več kolajn na največjih tekmovanjih.

Med drugim je leta 1998 v Naganu osvojila olimpijsko zlato v sprintu, na svetovnih prvenstvih pa tri zlate kolajne s štafeto, eno od teh na Pokljuki.  

Po poročanju ruske državne tiskovne agencije Ria Novosti je umrla v starosti 54 let po boju z rakom.

Kariero je končala leta 2003.

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