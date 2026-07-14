Nekdanja ruska biatlonska zvezdnica Galina Koukleva je za posledicami raka umrla v 54. letu starosti, poroča ruska agencija RIA Novosti.

Galina Koukleva je zaznamovala zadnja leta preteklega in prva leta tega tisočletja. Rusinja je v bogati biatlonski karieri osvojila več kolajn na največjih tekmovanjih.

Med drugim je leta 1998 v Naganu osvojila olimpijsko zlato v sprintu, na svetovnih prvenstvih pa tri zlate kolajne s štafeto, eno od teh na Pokljuki.

Po poročanju ruske državne tiskovne agencije Ria Novosti je umrla v starosti 54 let po boju z rakom.

Kariero je končala leta 2003.