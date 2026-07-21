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Avtor:
Sa. B.

Torek,
21. 7. 2026,
17.26

Osveženo pred

9 minut

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Natisni članek

Natisni članek
igralka prometna nesreča smrt

Torek, 21. 7. 2026, 17.26

9 minut

V prometni nesreči tragično preminula komaj 18-letna igralka Kaylee Hottle

Avtor:
Sa. B.

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Kaylee Hottle | Kaylee Hottle se je rodila v Georgii in prihaja iz družine, v kateri se je gluhost prenašala iz roda v rod. | Foto Guliverimage

Kaylee Hottle se je rodila v Georgii in prihaja iz družine, v kateri se je gluhost prenašala iz roda v rod.

Foto: Guliverimage

V prometni nesreči, ki se je zgodila zgodaj zjutraj po lokalnem času v Marylandu, je umrla komaj 18-letna gluha igralka Kaylee Hottle, poroča TMZ. Najbolj znana je bila po vlogi Jie v dveh filmih o Godzilli in Kongu.

Tragično novico je za omenjeni portal potrdil igralkin oče Joshua Hottle, o okoliščinah nesreče pa je spregovoril v skoraj 23-minutnem posnetku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih. Povedal je, da je bila njegova hči udeležena v hudi prometni nesreči, umrla pa je na poti v bolnišnico.

Kaylee Hottle se je rodila v Georgii in prihaja iz družine, v kateri se je gluhost prenašala iz roda v rod. Svojo igralsko kariero je začela z nastopanjem v oglasih, ko je bila stara komaj devet let. Preboj na višjo raven je dosegla leta 2021, ko je zaigrala v filmu Godzilla proti Kongu (Godzilla vs. Kong). Nastopila je v vlogi Jie, najstnice, ki lahko komunicira s Kongom. Vlogo je nato ponovila še v nadaljevanju filma Godzilla x Kong: Novi imperij (Godzilla x Kong: The New Empire) iz leta 2024.

Kaylee Hottle v filmu Godzilla x Kong: The New Empire. | Foto: Guliverimage Kaylee Hottle v filmu Godzilla x Kong: The New Empire. Foto: Guliverimage

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