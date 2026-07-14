Iz Bavarske prihaja žalostna vest, da je nemška kolesarka, ki je junija trčila v motorno kolo nekdanjega alpskega smučarja Petra Runggaldierja, umrla.

Do prometne nesreče je prišlo junija, ko sta v bližini prelaza Pordoi trčila Peter Runggaldier na motorju in nemška kolesarka. Oba so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Nekdanji alpski smučar je utrpel več zlomov, nesrečna Nemka pa se je težje poškodovala. Sprva so jo zdravili v Bolzanu, nato pa na Bavarskem, kjer je tri tedne po nesreči podlegla poškodbam, poročajo avstrijski in italijanski mediji.

Po poročanju časopisa Kronen Zeitung je bila 30-letna kolesarka z možem v Dolomitih na medenih tednih, Runggaldier pa je po nesreči sodeloval, pomagal preiskovalcem pri rekonstrukciji dogodkov in večkrat poizvedoval o stanju poškodovanke. Opravljen alkotest je bil negativen, prve izjave prič pa ne kažejo, da bi vozil prehitro.

Nekdanji italijanski specialist za hitre discipline je največje športne uspehe dosegel v devetdesetih letih,12-krat je stal na zmagovalnem odru svetovnega pokala, osvojil pa tudi kolajno na svetovnem prvenstvu.