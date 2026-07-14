Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Torek,
14. 7. 2026,
10.58

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Peter Runggaldier nesreča nesreča smrt

Torek, 14. 7. 2026, 10.58

1 minuta

Žalostna vest iz Nemčije

Nemška kolesarka je nekaj tednov po trčenju z nekdanjim alpskim smučarjem umrla

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Peter Runggaldier | Za nekdanjim odličnim italijanskim smučarjem Petrom Runggaldierjem so zahtevni tedni. | Foto Guliverimage

Za nekdanjim odličnim italijanskim smučarjem Petrom Runggaldierjem so zahtevni tedni.

Foto: Guliverimage

Iz Bavarske prihaja žalostna vest, da je nemška kolesarka, ki je junija trčila v motorno kolo nekdanjega alpskega smučarja Petra Runggaldierja, umrla.

Do prometne nesreče je prišlo junija, ko sta v bližini prelaza Pordoi trčila Peter Runggaldier na motorju in nemška kolesarka. Oba so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Nekdanji alpski smučar je utrpel več zlomov, nesrečna Nemka pa se je težje poškodovala. Sprva so jo zdravili v Bolzanu, nato pa na Bavarskem, kjer je tri tedne po nesreči podlegla poškodbam, poročajo avstrijski in italijanski mediji.

Po poročanju časopisa Kronen Zeitung je bila 30-letna kolesarka z možem v Dolomitih na medenih tednih, Runggaldier pa je po nesreči sodeloval, pomagal preiskovalcem pri rekonstrukciji dogodkov in večkrat poizvedoval o stanju poškodovanke. Opravljen alkotest je bil negativen, prve izjave prič pa ne kažejo, da bi vozil prehitro.

Nekdanji italijanski specialist za hitre discipline je največje športne uspehe dosegel v devetdesetih letih,12-krat je stal na zmagovalnem odru svetovnega pokala, osvojil pa tudi kolajno na svetovnem prvenstvu.

Rob
Sportal Nizozemec umrl nekaj tednov za tem, ko so ga odstranili s seznama sodnikov za SP
Medved
Novice Motorist trčil v medveda
Gab
Sportal Žalostna vest iz Romunije: utopil se je nedaleč od doma
Tj
Sportal Smučarski svet žaluje: poslovil se je nekdanji specialist za hitre discipline
Peter Runggaldier nesreča nesreča smrt
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.