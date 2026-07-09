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Avtor:
R. Sp.

Četrtek,
9. 7. 2026,
14.46

Osveženo pred

24 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Gabriel Muresan smrt

Četrtek, 9. 7. 2026, 14.46

24 minut

Gabriel Muresan (1982–2026)

Umrl je nekdanji romunski reprezentant Gabriel Muresan

Avtor:
R. Sp.

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Gab | Gabriel Muresan je umrl v starosti 45 let. | Foto Guliverimage

Gabriel Muresan je umrl v starosti 45 let.

Foto: Guliverimage

Iz Romunije prihaja žalostna vest, da je zaradi utopitve v jezeru umrl nekdanji romunski nogometaš Gabriel Muresan.

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Romunska nogometna zveza in tamkajšnji lokalni mediji poročajo o žalostnem dogodku na območju kraja Apold. V jezeru nedaleč od svojega doma se je utopil nekdanji romunski nogometaš Gabriel Muresan. 44-letnika so odpeljali v lokalno bolnišnico, a ga zdravniki niso mogli rešiti.

"Danes vsi doživljamo veliko bolečino. Izražamo globoko žalost ob novici o smrti Gabija Muresana, župana in predanega služabnika naše skupnosti. V teh trenutkih težke preizkušnje izrekamo iskreno sožalje žalujoči družini in vsem, ki so ga poznali. Naša skupnost bo ohranila spomin nanj in mu bo hvaležna za vse, kar je storil za ljudi in občino Apold," so pri britanskem The Sun povzeli zapis mestne hiše Apolda, ki mu je županoval prav Muresan.

Vezist je v karieri zbral devet nastopov za Romunijo, med letoma 2007 in 2011 je igral v kvalifikacijah za evropsko in svetovno prvenstvo. Najuspešnejše obdobje na klubski ravni je doživel v dresu Cluja, s katerim je trikrat osvojil naslov romunskega prvaka. Večkrat je zaigral v skupinskem delu lige prvakov, med drugim je igral proti Chelseaju, Manchester Unitedu in Romi.

Zadnja leta je bil župan Apolda. | Foto: Guliverimage Zadnja leta je bil župan Apolda. Foto: Guliverimage

"Evropska nogometna skupnost izraža žalost ob smrti nekdanjega romunskega reprezentanta Gabriela Muresana. Za svojo državo je odigral devet tekem in bil kapetan CFR Cluja, s katerim je v šestih letih uspešnega delovanja v klubu osvojil tri naslove prvaka. Nastopil je tudi v ligi prvakov. Njegovi družini in vsem, ki so ga poznali, izrekamo iskreno sožalje," pa so žalostno novico pospremili pri Uefi.

Greg
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Gabriel Muresan smrt
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