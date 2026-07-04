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Avtor:
R. Sp.

Sobota,
4. 7. 2026,
16.24

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

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Natisni članek
Grzegorz Mietus smrt smučarski skoki

Sobota, 4. 7. 2026, 16.24

1 ura, 16 minut

Grzegorz Mietus (1993-2026)

Umrl je nekdanji poljski smučarski skakalec Grzegorz Mietus

Avtor:
R. Sp.

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Grzegorz Mietus | Nekdanji poljski smučarski skakalec Grzegorz Mietus je umrl v 34. letu starosti. | Foto Guliverimage

Nekdanji poljski smučarski skakalec Grzegorz Mietus je umrl v 34. letu starosti.

Foto: Guliverimage

Iz Poljske prihaja žalostna novica, da je umrl nekdanji smučarski skakalec Grzegorz Mietus. Star je bil komaj 33 let.

Poljski smučarsko-skakalni svet žaluje. Krovna smučarska zveza je potrdil, da je v 34. letu starosti umrl nekdanji smučarski skakalec Grzegorz Mietus, ki je veljal za enega najbolj nadarjenih smučarskih skakalcev svoje generacije.

Leta 2009 je z Maciejem Kotom, Jakubom Kotom in Andrzejem Zapotocznym na mladinskem svetovnem prvenstvu osvojil ekipni bron. Decembra istega leta je zmagal na celinskem pokalu v Otepaeaeju v Estoniji, v svetovnem pokalu pa debitiral leta 2010 na skakalnici Wielka Krokiew v Zakopanah, poroča skijumping.pl.

Prav prva sezona v svetovnem pokalu je bila njegova najbolj uspešna, najvišje je v tem končal na desetem mestu. Mlajši brat Krzysztofa Mietusa je kariero končal zgodaj, že leta 2016, in postal trener. V zadnjih letih je bil cenjen trener v mladinskih in regionalnih skupinah, nazadnje je deloval kot trener mladinske ekipe v Zakopanah. 

Po poročanju poljskega portala Gazeta Krakowska okoliščine smrti 33-letnika, ki je za seboj pustil ženo in dva otroka, niso znane, primer pa preiskujejo organi pregona.

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