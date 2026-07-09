Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sportal, STA

Četrtek,
9. 7. 2026,
13.53

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,36

Natisni članek

Natisni članek
Thomas TJ Lanning smrt alpsko smučanje

Četrtek, 9. 7. 2026, 13.53

52 minut

Thomas TJ Lanning (1984-2026)

Nekdanji smučar TJ Lanning umrl pri 41 letih

Avtorji:
Sportal, STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,36
TJ Lanning | Thomas TJ Lanning je umrl star 41 let. | Foto Reuters

Thomas TJ Lanning je umrl star 41 let.

Foto: Reuters

Ameriška smučarska zveza je sporočila, da je nekdanji specialist za hitre discipline Thomas TJ Lanning umrl star komaj 41 let. Zveza ni navedla podrobnosti o okoliščinah njegove smrti.

"Globoko nas je užalostila novica o smrti TJ-ja Lanninga, nekdanjega alpskega smučarja in trenerja ameriške reprezentance, čigar vpliv na naš šport je segal daleč onkraj njegove tekmovalne kariere," so pri ameriški smučarski zvezi zapisali na omrežju X.

Lanning, ki se je v karieri trikrat uvrstil med najboljših deset v svetovnem pokalu, je bil specialist za smuk, superveleslalom in kombinacijo.

Novembra 2009 je med smukaško tekmo v kanadskem Lake Louisu doživel hud padec, pri čemer si je zlomil vratno vretence in izpahnil levo koleno.

Zaradi poškodb je moral končati smučarsko kariero in se posvetiti trenerskemu delu.

Greg
Sportal Žalostna novica: umrl je nekdanji smučarski skakalec
Sveča
Sportal Umrl je košarkarski trener Tevž Ružič
Cody Gakpo
Sportal Cody Gakpo in partnerka žalujeta
Thomas TJ Lanning smrt alpsko smučanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.