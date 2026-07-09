Ameriška smučarska zveza je sporočila, da je nekdanji specialist za hitre discipline Thomas TJ Lanning umrl star komaj 41 let. Zveza ni navedla podrobnosti o okoliščinah njegove smrti.

"Globoko nas je užalostila novica o smrti TJ-ja Lanninga, nekdanjega alpskega smučarja in trenerja ameriške reprezentance, čigar vpliv na naš šport je segal daleč onkraj njegove tekmovalne kariere," so pri ameriški smučarski zvezi zapisali na omrežju X.

Lanning, ki se je v karieri trikrat uvrstil med najboljših deset v svetovnem pokalu, je bil specialist za smuk, superveleslalom in kombinacijo.

Novembra 2009 je med smukaško tekmo v kanadskem Lake Louisu doživel hud padec, pri čemer si je zlomil vratno vretence in izpahnil levo koleno.

Zaradi poškodb je moral končati smučarsko kariero in se posvetiti trenerskemu delu.