Na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnarji v občini Cerknica je v ponedeljek ob 21. uri motorist trčil v medveda, ki je po trku odšel s kraja dogodka, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Cerknica so zavarovali kraj dogodka, poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Postojna ter jim nato pomagali pri dokončni oskrbi in prenosu v reševalno vozilo.

Nevtralizirali so razlite motorne tekočine in odklopili akumulator na motornem kolesu. Na kraju sta bila tudi lovca LD Cajnarje, policisti in dežurni delavec cestnega podjetja.