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Avtor:
Sa. B.

Torek,
14. 7. 2026,
6.18

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
nesreča nesreča Motorist medved trčenje

Torek, 14. 7. 2026, 6.18

13 minut

Motorist trčil v medveda

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Medved | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnarji v občini Cerknica je v ponedeljek ob 21. uri motorist trčil v medveda, ki je po trku odšel s kraja dogodka, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Cerknica so zavarovali kraj dogodka, poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Postojna ter jim nato pomagali pri dokončni oskrbi in prenosu v reševalno vozilo.

Nevtralizirali so razlite motorne tekočine in odklopili akumulator na motornem kolesu. Na kraju sta bila tudi lovca LD Cajnarje, policisti in dežurni delavec cestnega podjetja.

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