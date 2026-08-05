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Avtor:
K. M.

Sreda,
5. 8. 2026,
14.32

Osveženo pred

49 minut

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Natisni članek
nesreča nesreča Soča Velika korita

Sreda, 5. 8. 2026, 14.32

49 minut

V Sočo pri Velikih koritih padla tuja državljanka, vse skupaj 14 metrov v globino

Avtor:
K. M.

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Velika korita na Bovškem | Nesreča se je zgodila pri Velikih koritih Soče. | Foto PU Nova Gorica

Nesreča se je zgodila pri Velikih koritih Soče.

Foto: PU Nova Gorica

Novogoriški policisti so bili obveščeni o nesreči v naselju Soča v občini Bovec. V Sočo je padla 57-letna državljanka ZDA in se poškodovala.

Po doslej zbranih podatkih je 57-letna državljanka Združenih držav Amerike hodila po pešpoti za mostom pri Velikih koritih Soče proti strugi reke, za njo je hodil njen 67-letni mož. Po približno desetih metrih hoje ji je zdrsnilo, zaradi česar je padla po približno dva metra strmi brežini, nato pa še okoli 12 metrov v globino v reko Sočo. Pri padcu je utrpela poškodbe glave.

Na pomoč ji je prva priskočila plavalka 

Na srečo je bila v bližini plavalka, ki je poškodovanko, obrnjeno z obrazom v vodo, obrnila in ji nudila pomoč. Na pomoč je nato priplaval še drug plavalec, kasneje pa tudi njen mož. Skupaj so jo uspeli spraviti na breg reke. Na kraju so poleg policistov posredovali tudi gasilci PGD Bovec in gorski reševalci GRS Bovec. S pomočjo vrvne tehnike so poškodovanko dvignili iz struge ter pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin pri njeni oskrbi.

Poškodovanko so v nadaljevanju prevzeli člani helikopterske nujne medicinske pomoči in jo s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Policisti Policijske postaje Bovec so tujo krivdo izključili. O vseh ugotovitvah bodo s pisnim poročilom seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

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