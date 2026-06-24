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Avtor:
A. P. K.

Sreda,
24. 6. 2026,
12.45

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vročina Kočevsko Kočevski gozd gozd osvežitev živali divje živali vročinski val volk medved divji prašič jelen vreme voda

Sreda, 24. 6. 2026, 12.45

13 minut

V mestih vlada peklenska vročina, kaj pa se dogaja v osrčju gozdov? Kamera razkrila zanimivosti. #video

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
živali, kočevsko, gozd ohladitev | Tudi volkovi si ohladitev in vodno okrepčilo radi poiščejo v stoječih ali tekočih vodah. | Foto Facebook/Kočevsko

Tudi volkovi si ohladitev in vodno okrepčilo radi poiščejo v stoječih ali tekočih vodah.

Foto: Facebook/Kočevsko

V zadnjih dneh je Slovenijo zajel pravi vročinski val, ki ne bo popustil vsaj še nekaj dni. Tudi divje živali, ki prebivajo v osrčju Kočevskih gozdov, si v vročini rade poiščejo senco in osvežitev, ki pa ju v zavetju gozdov ne manjka. Kamera Zavoda Kočevsko je posnela zanimivo dogajanje.

Tudi za prostoživeče živali, tako kot za nekatere ljudi, so lahko visoke temperature in poletna vročina velika težava in morebitno zdravstveno tveganje. Da bi uravnavale svojo telesno temperature in se v vročinskem valu ohladile, si tudi divje živali rade poiščejo osvežitev in okrepčilo.

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Kamera v osrčju Kočevskih gozdov je na različnih lokacijah ujela volka, divje prašičke, srnjad in jelene, medveda ter tudi trop volkov, ki so si bodisi privoščili osvežitev v večji luži, se napojili in okrepčali v tolmunu in potoku bodisi so v vročini obirali vršičke in sočne zelene liste.

V malce bolj zabavnem in hudomušnem slogu so videoposnetek podnaslovili v Zavodu Kočevsko, kjer so zapisali: "Prostoživeče živali na Kočevskem priporočajo, da dan preživite ob hladnem gozdnem potoku: pijte dovolj vode, bodite v senci, privoščite si skok v vodo (če zberete pogum) ali se namočite v blatno kopel ter upočasnite tempo in si vzemite čas zase. Prostoživeče živali Kočevskega več kot očitno odobravajo to sporočilo."

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