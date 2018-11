Mladenič nima pred očmi tega, da bi moral biti vlečni konj slovenske ekipe

"Menim, da sem zadržal formo, ki sem jo imel poleti, nekaj pa smo še nadgradili. Dobili smo tudi nekaj nove, še boljše opreme, tako da upam, da bom poletne rezultate prenesel tudi v zimsko sezono," je dejal mladi skakalec pred odhodom na Poljsko, kjer je lani kot debitant doživel veliko razočaranje, saj je bil v kvalifikacijah uspešen, na tekmi pa nato diskvalificiran zaradi neustreznega dresa.

Bolje pripravljen kot lani

"Tisto diskvalifikacijo sem hitro pozabil. Imel sem nekaj smole in tudi še premalo znanja. To se ti lahko zgodi na vsaki tekmi, a zdaj se bom znal takšnim situacijam lažje izogniti. V Wislo grem bistveno bolje pripravljen kot lani, ko je bila to zame prva tekma svetovnega pokala. Letos celoten proces že poznam, poletno formo smo v zadnjih dveh mesecih še nadgradili," je zatrdil skakalec SSK Ljubno in priznal, da so pričakovanja pred letošnjo zimo po uspešnem poletju višja kot lani.

"V Wislo grem bistveno bolje pripravljen kot lani, ko je bila to zame prva tekma svetovnega pokala. Letos celoten proces že poznam, poletno formo smo v zadnjih dveh mesecih še nadgradili." Foto: Vid Ponikvar

Na prve tekme z mirno glavo

"Mislim, da je poletna sezona vseeno neki pokazatelj forme. Na primer: Poljaki zadnje sezone dobro skačejo tako poleti kot pozimi. Mislim, da grem na prve tekme lahko z mirno glavo," je o pričakovanjih dejal Zajc, ki posebnih rezultatskih ciljev pred sezono nima: "Imam željo, da bi bil čim višje, rezultatskih ciljev pa ne. Rad bi bil na tekmi sproščen, rad bi se izognil miselnosti, da zdaj je pa tekma, zato mora biti nekaj drugače. Rad bi prikazal svoje najboljše skoke."

Foto: Sportida

Zajc je kljub odpadlim pripravam v Innsburcku pretekli teden - skakalcem jo je zagodel premočan veter - miren, zelo dobro je opravil tudi zadnji trening na ledeni smučini v Planici: "Po planiškem treningu sem bil zelo zadovoljen, zato grem res lahko zelo sproščeno v tekme. Lani je bila to moja prva tekma v svetovnem pokalu, bil sem malo preveč živčen, letos ves ta cirkus že poznam. Mislim, da bom letos posegal višje kot lani, rad bi se držal svetovnega pokala in skakal med najboljšo petnajsterico."

Vsak skače zase

Mladi skakalec se s tem, da je glede na poletno sezono postal številka 1 v reprezentanci, ne obremenjuje. "O tem sploh ne razmišljam, saj treniram zase. Nimam pred očmi tega, da bi moral biti vlečni konj ekipe, saj na skakalnici vsak skače sam in treba je pokazati svoje najboljše skoke," je sklenil Zajc in dodal, da skakalnico bolje pozna kot lani, saj so bili Slovenci poleti tam tudi na pripravah: "Če se ne bom prebil v finale, bom Poljsko zapustil nezadovoljen."

