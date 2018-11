V Janusove čevlje stopil z visokimi cilji #video

"S sodelavci smo prepričani, da so fantje dobro pripravljeni. Za prvi tekmi si želim, da bi bili čim bolj samozavestni, da bi bili ekipno in posamično v stiku z najboljšimi, tudi za sezono na splošno imamo visoke cilje," pred petkovo uverturo 40. sezone svetovnega pokala smučarskih skokov pravi Gorazd Bertoncelj, ki bo kot trener prvič vodil slovensko izbrano vrsto.

Le še dan loči slovensko skakalno reprezentanco od začetka popotovanj naporne sezone, ki se bo začela v petek v Wisli, končala pa 24. marca s tradicionalnim praznikom na letalnici v Planici, ki bo prav prihodnje leto praznovala abrahama.

Trenerske vajeti moške reprezentance je po eri Gorana Janusa, skakalce je vodil med letoma 2011 in 2018, prevzel Gorazd Bertoncelj, ki pred petkovim debijem na Poljskem meni, da so z ekipo dobro delali v pripravljalnem obdobju.

Anže Lanišek, Tilen Bartol, Bor Pavlovčič in Tomaž Naglič. Bartol se počasi vrača po poškodbi kolena, na treninge naj bi se vrnil sredi decembra, preostali trije bodo nastopili že konec tedna v Wisli. Foto: Vid Ponikvar "Strokovno vodstvo, moj štab, sodelavci, smo prepričani, da smo dobro pripravljeni. Tudi Nejc Frank in Jani Grilc sta oba zadovoljna. Imeli smo odlične pogoje zadnja meseca, v Innsbrucku sicer nismo skakali, a smo to nadomestili z zadnjima treningoma v Planici. Res, da bom prvič v selektorski vlogi članske ekipe, a nisem nič nervozen, bolj sem nestrpen in v pričakovanju začetka sezone," pravi 42-letnik, ki je v torek obelodanil celotno ekipo za Wislo.

Naglič v boju za sedmo mesto pokazal največ

V prvi periodi svetovnega pokala ima Slovenija po zaslugi uspešnih nastopov Žaka Mogela na celinskem pokalu pravico nastopa s sedmimi skakalci.

Na Poljskem se bodo ob 17-letnemu debitantu v svetovnem pokalu Mogelu predstavili še najizkušenejši Jernej Damjan, Anže Semenič, Timi Zajc, Anže Lanišek, Bor Pavlovčič in Tomaž Naglič, ki si je kot zadnji priboril mesto v ekipi. Bertoncelj je tako v ekipo vključil dva člana A-reprezentance, tri iz mlade A-reprezentance, Mogela iz mladinske in Nagliča iz B-ekipe.

Peter Prevc namreč po okrevanju še ni pripravljen na vrnitev, Tilen Bartol, ki je prestal artroskopijo kolena, naj bi se na treninge na skakalnice vrnil čez mesec dni, za tretjega A-reprezentanta Domna Prevca pa v trenerskem taboru pravijo, da se bo v svetovni pokal vrnil, ko bo na višji ravni, "ker mora biti po rezultatih nosilec ekipe".

"Vsak trener si želi imeti nosilca tipa Peter Prevc, ker je vrhunski skakalec, tudi za preostalo ekipo je njegova prisotnost razbremenjujoča, a nanj bomo še počakali."

Brata Prevc bosta na vrnitev v svetovni pokal še počakala. Peter se vrača po operacijah gležnja, Domen še ni v formi, kakršno od njega pričakuje Bertoncelj. Foto: Vid Ponikvar

"Trenutno imamo v prvi postavi izkušenega Damjana, stavimo na njegovo samozavest, samozaupanje in sproščenost, ter kopico mladih fantov, ki so talentirani. Ko smo iskali zadnjega člana ekipe, je Naglič pokazal najvišjo pripravljenost v tem trenutku. Tudi na treningih B-reprezentance je izstopal. Tudi Peter Prevc je seveda že na določeni ravni, a on je nosilec za najvišja mesta. Želim si, da najprej še izboljša gibljivost gležnja. Vrnil se bo, ko bomo verjeli, da je pripravljen na visoka mesta," je o sestavi mlade ekipe (izstopata le Damjan in Naglič) dejal Bertoncelj in ob omembi zajetnega zdravstvenega kartona dodal še, da je koleno B-reprezentanta Žige Jelarja v boljšem stanju, a še ni optimalno.

Med cilji sezone so med drugim zapisani: kolajna na februarskem svetovnem prvenstvu, vsaj osem uvrstitev na zmagovalni oder, tudi v Planici, v skupnem seštevku eden do šestega in eden do 15. mesta ... Foto: Ana Kovač

Bertoncelj pravi, da se dobro zaveda, da vstopa v velike čevlje Gorana Janusa, tako so tudi cilji visoki. Sezona bo imel več vrhuncev, eden bo zagotovo februarsko svetovno prvenstvo v Seefeldu, od koder si novi trenerski šef želi vrniti s kolajno.

"Jasno smo definirali cilje in številke, ki jih je kar nekaj. Na koncu je najpomembneje, da smo v stiku z najboljšimi, da smo konkurenčni, da osvajamo tudi stopničke, da se pokažemo v dobri luči na poletih. Svetovno prvenstvo bo trajalo le nekaj dni, svetovni pokal pa bo dolg. Cilj je, da na prvenstvu osvojimo posamično ali ekipno kolajno, želimo stopničke v Planici, vsaj osem uvrstitev nanje med sezono, v skupnem seštevku pa ciljamo na enega do šestega mesta in enega do 15."

Lani je med petnajsterico v skupnem seštevku končal le Peter Prevc, ki je bil 15., za njim so se od Slovencev zvrstili Damjan (17.), Semenič (22.), Bartol (25.), Zajc (32.), Domen Prevc (33.), Nejc Dežman (39.), Žiga Jelar (44.), Robert Kranjec (49.), Jurij Tepeš (50.), Tomaž Naglič (53.) in Bor Pavlovčič (54.)

Gorazd Bertoncelj o tem, kaj pričakuje pred Wislo:

Poletna velika nagrada Na tekmah poletne velike nagrade, ki sicer ni najboljše merilo za zimski del, saj se mnogi skakalci ne udeležijo vseh tekem, Jernej Damjan se letos ni nobene, je največ točk (555) zbral Rus Jevgenij Klimov. Drugi je bil Nemec Karl Geiger (416), tretji pa Poljak Piotr Zyla (382). Od Slovencev je bil najvišje, na 13. mestu Timi Zajc (142), ki je nastopil na petih tekmah, najvišje je bil v Courchevelu tik pod odrom za zmagovalce. Skupno 31. mesto je pripadlo Juriju Tepešu, Anže Lanišek je nanizal dve uvrstitvi med dvanajsterico, Jaka Hvala dve med petnajsterico, do točk so prišli še Tomaž Naglič, Robert Kranjec, Domen Prevc, Rok Tarman in Bor Pavlovčič.

Primerjave ni, a bi že Wisla lahko nakazala

Wisla prinaša dve preizkušnji. V petek bodo na sporedu kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo, v soboto pa bodo skakalci moči združili na ekipni preizkušnji.

Jernej Damjan bo s 35 leti najizkušenejši Slovenec v Wisli ... Foto: Vid Ponikvar

"Če bo tekma v normalnih vetrovnih pogojih, je lahko že Wisla neki pokazatelj sezone. Je pa trenutno težko reči, kje smo, saj že dolgo časa, od Klingenthala, nismo imeli nobene primerjave. Izjema je bil le en trening v Oberstdorfu, ko smo skakali skupaj s Čehi, Romanom Koudelko in Rusom Jevgenijem Klimovim (zmagovalcem poletne velike nagrade, op. p.). Bili smo na podobni ravni, nismo zaostajali, kar je spodbudno," je še dejal Bertoncelj, ki si za prvi tekmi želi, da bi bili fantje samozavestni in da bi bili tako ekipno kot posamično v stiku z najboljšimi.

"Žak ima le eno nalogo. Ne sme se ustrašiti konkurence, medijev ... V ekipi je več ljudi, ki ga bodo poskušali pravilno usmerjati in sprostiti, da bo imel dovolj samozaupanja."

... debitant Žak Mogel pa s 17. najmlajši Slovenec. Foto: Vid Ponikvar

Mladim polaga na srce predvsem to, da jih ne bi bilo strah neuspeha, in verjame, da bo skakalnica precej bolje pripravljena, kot je bila lani, ko so imeli tekmovalci pri doskoku kar nekaj težav: "Mislim, da si ne morejo še ene sezone zapored privoščiti takšnih priprav, pa tudi bolj ugodne temperature v prihodnjem vikendu jim bodo šle na roko."

Spored svetovnega pokala v Wisli: Petek, 16. november

18.00 kvalifikacije Sobota, 17. november

16.00 ekipna tekma Nedelja, 18. november

15.00 posamična tekma

Preberite še: