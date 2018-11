Pred Wislo na mizi vse več kart

Avstrijec s trenersko taktirko norveške reprezentance Alexander Stöckl ni presenetil in na seznam potnikov za Poljsko vpisal šest najboljših Vikingov lanske sezone.

Šesterico sestavljajo lani tretji v skupnem seštevku Daniel Andre Tande, peti Robert Johansson, sedmi Johann Andre Forfang, osmi Andreas Stjernen, 12. Anders Fannemel in 20. Halvor Egner Granerud. Norvežani namigujejo, da naj bi bil v najboljši formi Johansson, ki vztraja na Slatnarjevih smučeh. Pred dnevi bi morali razmerja moči preveriti na državnem prvenstvu v Oslu, a jim jo je zagodlo vreme, ledena smučina ni zdržala, tako da so morali tekmovanje odpovedati.

Kennetha Gangnesa na Poljskem ne bo. Na skakalnice naj bi se vrnil v prihodnjih tednih. Foto: Sportida

Stöckl računa tudi na vrnitev nesrečnega Kennetha Gangnesa, ki se je vračal po novi operaciji kolena, a si nato na septembrskem treningu poškodoval stegensko mišico. 29-letnik naj bi se na letalnico vrnil v prihodnjih tednih.

Norveška ekipa za Wislo: Daniel Andre Tande, Robert Johansson, Johann Andre Forfang, Andreas Stjernen, Anders Fannemel, Halvor Egner Granerud.

Ducat domačinov

Kot gostitelji imajo Poljaki pravico do nacionalnega paketa, Stefan Horngacher in Maciej Maciusiak sta tako izbrala 12-erico, ki bo sodelovala v petek na kvalifikacijah. V ekipi so zmagovalec sezone Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Piotr Žila, Maciej Kot, Jakub Wolny, Tomasz Pilch, Przemyslaw Kantyka, Klemens Muranka, Andrzej Stekala, Pawel Wasek, Aleksander Zniszczol.

Kamil Stoch brani skupno zmago. Foto: Sportida

Finci izkoristili "bonus"

Finski skakalni tabor je po lanski skromni sezoni zamenjal trenerski štab in vlogo glavnega trenerja zaupal Lauriju Hakoli. Finci začenjajo ero brez Janneja Ahonena, ki je pred tedni še tretjič, tokrat menda zadnjič, napovedal konec kariere.

Janne Ahonen je pred tedni še tretjič napovedal konec kariere. Finci imajo v prvi periodi svetovnega pokala na voljo najnižjo kvoto dveh tekmovalcev. Foto: Sportida

Zaradi slabih rezultatov lanske sezone imajo Finci načeloma pravico do zgolj dveh tekmovalcev, a bodo na Poljskem lahko imeli štiri. Po pravilih FIS lahko reprezentanca, ki ima kvoto od dveh do treh skakalcev, ta konec tedna, ker bo na sporedu tudi ekipna tekma, prijavi štiri skakalce. To so Antti Aalto, Andreas Alamommo, Jarkko Maatta in Eetu Nousiainen.

Italijani se niso odločili za takšno potezo, poročajo Poljaki. Nekdanji poljski skakalec Lukas Kruček bo v Wisli bdel zgolj nad Sebastianom Colloredom in Alexom Insamom.

Po letu 2014 se je na pomoč Čehom vrnil David Jiroutek, ki mu z nasveti pomaga tudi Jakub Janda. Jiroutek bo na Poljskem računal na kvartet Cestmir Kozisek, Roman Koudelka, Lukas Hlava, Viktor Polasek.

Avstrijci in Japonci pohiteli

Avstrijski seznam je luč sveta ugledal že pred skoraj mesecem dni. Sestavljajo ga Stefan Kraft (lani 4. v skupnem seštevku), Michael Hayboeck (23.), Manuel Fettner (27.), Daniel Huber (28.), Clemens Aigner (29.), Gregor Schlierenzauer (35.) in Philipp Aschenwald.

46-letni Noriaki Kasai bo najstarejši tekmovalec v skakalni karavani. Foto: Getty Images

Tudi Japonci so bili med prvimi, ki so razkrili karte za Poljsko. Pred tedni so na seznam vpisali šesterico, v kateri je tudi 46-letni Noriaki Kasai, ki upa, da mu bo šlo v novi sezoni bolje kot lani (26. mesto v skupnem seštevku). Zimzeleni Japonec dela predvsem za hitrost, ki še nikakor ni na želeni ravni. Ob njem so Japonci v ekipo postavili še Junšira Kobajašija, Rjojuja Kobajašija, Takuja Takeučija, Daikija Ita in Naokija Nakamuro.

