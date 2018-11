Slovenski najstnik, ki bo v petek vstopil v novo dimenzijo

Le še en dan loči smučarske skakalce od jubilejne 40. sezone svetovnega pokala smučarskih skokov, ki se bo tudi letos začela v poljski Wisli. Slovenske barve bo zastopala sedmerica, med katero je vnovič en debitant. To bo 17-letni Žak Mogel, ki je z odličnimi poletnimi nastopi v celinskem pokalu (v skupnem seštevku je končal na drugem mestu) Sloveniji za prvo periodo priskakal dodatno kvoto.

Na kraj srečnega imena

Najstnik iz majhne vasice Letuš v občini Braslovče bo debi dočakal v kraju, ki ga nosi v lepem spominu. Kako ga tudi ne bi, ko pa je avgusta v Wisli skočil na prve članske stopničke celinskega pokala. Končal je na tretjem mestu, za zmagovalcem seštevka celinskega pokala Philippom Aschenwaldom in Aleksandrom Zniszczolom.

"Wislo imam v res lepem spominu. Tukaj sem poleti dosegel prvi vidnejši rezultat, osvojil sem prve stopničke v celinskem pokalu," se je na poletni del sezone, ko je na Poljskem skočil na tretje mesto, ozrl slovenski skakalni up. Foto: Vid Ponikvar "Nervoze ni. Če se bo pojavila tik pred skokom, pa jo bom poskušal odmisliti in se ne preveč obremenjevati. Upam, da bom skakal čim bolj sproščeno, kot sem v poletnem obdobju, in pokazal svoje najboljše skoke. Wislo imam v res lepem spominu. Tukaj sem poleti dosegel prvi vidnejši rezultat, osvojili sem prve stopničke v celinskem pokalu. Skakalnica mi je zelo všeč in mi ustreza," je še pred potjo na Poljsko razmišljal najmlajši prijavljeni skakalec za petkove kvalifikacije.

Skoraj tri desetletja razpona Najstarejši v karavani Noriaki Kasai šteje kar 29 let več od slovenskega najstnika, ki v skokih nima idola. Foto: Vid Ponikvar "Nekaj nasvetov od izkušenejših sotekmovalcev sem dobil, upam, da mi bo to v pomoč," pravi mladi slovenski up, ki ga od najstarejšega kvalifikanta, 46-letnega Noriakija Kasaija, ločuje kar 29 let. Sportal Še malo in bo nazaj veliki tekmec Petra Prevca

"Družinska tradicija"

"Glavni krivec", da se je zapisal skokom, je njegov oče. "Oče me je navdušil. saj je bil tudi on skakalec, pa tudi zelo veliko sorodnikov se je ukvarjalo s tem športom, tako da sem poskusil tudi sam. Bilo mi je všeč in ostal sem v njih," pove, od kod izvira ljubezen do tega športa, v katerem je prve korake naredil na skakalnici na Ljubnem. V vseh teh letih ga je navdušilo več skakalcev, a idola nima: "Več fantov je, ki imajo veliko plusov, a da bi rekel, da imam idola, po katerem bi se zgledoval, to pa ne."

Gimnazijca je nad skoki navdušil oče, kot pravi, se je s tem športom ukvarjalo več sorodnikov, zato ne čudi, da je tudi sam končal na skakalnici. Prve skoke je opravil na Ljubnem. Foto: Vid Ponikvar

Dijaku tretjega letnika gimnazije Franceta Prešerna v Kranju gre usklajevanje šole in skokov dobro od rok, nekaj več dela pričakuje v novi sezoni, a verjame, da večjih težav ne bo: "Za zdaj mi združevanje športa in šolskih obveznosti kar dobro uspeva. Čez zimo se bo verjetno nabralo nekaj testov, ki jih bom poskušal narediti na daljavo, v spomladanskih mesecih pa me čaka malo več dela, a verjamem, da bom tudi to dobro opravil."

Izboljšal počep, postavitev smuči ...

Mogel julija še ni pričakoval, da bo novembra del odprave za Wislo, se je pa zaupanje v to, da bi se kmalu lahko znašel na najvišji tekmovalni ravni, z dobrimi nastopi v celinskem pokalu stopnjevalo.

"Zelo veliko sem naredil na gibljivosti, posledično sem precej napredoval v počepu. Naredil sem tudi veliko na postavitvi smuči," meni o napredku v zadnjih mesecih. Foto: Ana Kovač

"Zame je bilo to sprva manjše presenečenje, nisem vedel, da bom pokazal tako dobre skoke v poletnem obdobju. Ko sem začel skakati zelo dobro in sem skoke jeseni le še stopnjeval, pa ni bilo več takšno presenečenje, da bom potoval na Poljsko," razlaga mladenič in takole opiše največji napredek svojih skokov v zadnjih mesecih: "Zelo veliko sem naredil na gibljivosti, posledično sem precej napredoval v počepu. Naredil sem tudi veliko na postavitvi smuči."

Najprej želi videti, kje je

Novi trener Gorazd Bertoncelj je na Poljsko peljal še Jerneja Damjana, Anžeta Laniška, Anžeta Semeniča, Timija Zajca, Bora Pavlovčiča in Tomaža Nagliča.

Najprej želi uspešno prestati debi, nato bo čas tudi za razmislek o rezultatskih ciljih. Foto: Ana Kovač

Mladi Mogel si rezultatskih ciljev še ni postavil, najprej želi čim bolj sproščeno opraviti krstni nastop: "V Wisli bom poskušal pokazati čim bolj sproščene in dobre skoke, kot sem jih jeseni, o rezultatih za Poljsko ne želim preveč razmišljati. Najprej želim videti, kje sploh sem, saj bo to moja prva tekma. Ko pa za menoj nekaj tekem, bom lahko delal tudi na rezultatskih ciljih."

Skakalce v petek najprej čakajo kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo, v soboto pa bodo združili moči na ekipni preizkušnji.

Spored svetovnega pokala v Wisli: Petek, 16. november

18.00 kvalifikacije Sobota, 17. november

16.00 ekipna tekma Nedelja, 18. november

15.00 posamična tekma

Preberite še: