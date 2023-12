Tik za prvimi stopničkami kariere

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norvežan Benjamin Oestvald je zmagovalec tretje tekme celinskega pokala v novi sezoni. V Ruki je skočil 144,5 ter 138 metrov in je zbral 302,6 točke. Drugi je bil Poljak Aleksander Zniszczol s 141,5 ter 136 metri in 297,8 točke. Tri desetinke manj je z najboljšim finalnim skokom zbral Avstrijec Stephan Embacher s 137,5 in 145,5 metra.

Tik pod stopničkami sta ostala najboljša Slovenca. Dvajsetletni Maksim Bartolj je s 139,5 in 139 metri ter 293,5 točke zasedel četrto mesto, Žak Mogel pa je bil s 143,5 metra po prvi seriji drugi, na koncu pa je s 135 metri in 293 točkami zasedel peto mesto.

Do točk so prišli tudi ostali Slovenci na severu Evrope. Matija Vidic je zasedel 19. mesto, Mark Hafnar je bil 21., Jan Bombek 24., Rok Oblak pa je končal še mesto za njim.

Jutri bo v Ruki na sporedu še četrta tekma te sezone, zadnja v prvi zimski periodi.