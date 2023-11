Nova odpoved. Kako bo reagirala Fis?

Ta konec tedna bi morala biti pod Matterhornom oziroma v Zermattu in Cervinii dva moška smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev z visokimi denarnimi nagradami. Možnosti za izvedbo so zaradi slabe vremenske napovedi polovične, obenem pa veliko prahu v Švici in Italiji že nekaj časa dvigajo kritike okoljevarstvene organizacije Greenpeace. Po drugem četrtkovem treningu so zaradi novozapadlega snega in močnega vetra odpovedali tudi današnjega. Smukaški preizkušnji sta predvideni v soboto in nedeljo ob 11.30, če bo vreme nagajalo, je mogoč še termin v ponedeljek.