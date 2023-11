Krst smukaške proge pod Matterhornom uspel

Po eni strani tako opevani, po drugi kritizirani smuk pod Matterhornom s štartom v Švici in ciljem v Italiji je tukaj. Najprej, ta konec tedna, na njem tekmujejo smučarji. Prvi trening so opravili. Dobil ga je Otmar Striedinger, najboljši Slovenec je bil Nejc Naraločnik na 28. mestu. Smučarke bodo konec tedna nastopile na slalomu v Leviju.

Proga Gran Becca na ledeniku pod Matterhornom s štartom v Švici in ciljem v Italiji je dolga skoraj štiri kilometre, v svetovnem pokalu pa bo na sporedu prvič, saj je lani preizkušnja zaradi pomanjkanja snega odpadla. Tudi letos ji je grozila odpoved, saj so zaradi posegov v okolje alarm zagnali okoljevarstveniki. Organizator je nato dela na progi prilagodil. Prizorišče je pred dnevi tudi pobelil sneg. Štartna hišica je na nadmorski višini 3.720 metrov, ciljna vrata pa na 2.835 metrih.

Avstrijski smučar Otmar Striedinger je prvi trening dobil s časom 2:05,93, a je izpustil ena vrata. Zanimivo, na petem mestu je bil z 99 stotinkami zaostanka Čilenec Henrik von Appen. Najboljši Slovenec je bil Nejc Naraločnik, ki je na 28. mestu zaostal dve sekundi in 30 stotink. Nekoliko več sta na 30. in 40. mestu zaostala glavna slovenska aduta v hitrih disciplinah Martin Čater in Miha Hrobat. Mladi Rok Ažnoh je zaostal tri sekunde in 10 stotink in bil 44. Slovensko ekipo v hitrih disciplinah kot glavni trener to zimo prvič vodi naš nekdanji uspešni smučar Aleš Gorza.

V četrtek in petek sledita še dva treninga, v soboto in nedeljo pa dve tekmi.

Tudi ženske čakata dve tekmi

Ana Bucik Foto: SloSki Dve tekmi za svetovni pokal ta konec tedna čakata tudi ženske, ki se bodo merile na tradicionalnem slalomu v Leviju. Na Črni progi se bodo na dveh slalomih za visoka mesta potegovale štiri Slovenke, ki so se takoj po söldnskem uvodu odpravile na skrajni sever. To so Ana Bucik, Neja Dvornik, Nika Tomšič in Andreja Slokar, zadnja je pred lansko poškodbo kolena že veljala za eno najboljših slalomistk na svetu. Na svojem zadnjem slalomu za svetovni pokal v Meribelu marca 2022 je slavila svojo drugo zmago v svetovnem pokalu, prvo v klasičnem specialnem slalomu.

Sezono tekmovanj v svetovnem pokalu v alpskem smučanju 2023/24 na ledeniku Rettenbach je od Slovenk najbolje odprla Bucikova. Novogoričanka je na veleslalomu končala tik za najboljšo deseterico, na 11. mestu, kar je njen najboljši dosežek v Söldnu. Slokarjeva in Dvornikova sta na prvi tekmi sezone ostali brez finalne vožnje in točk. Izvedbo moškega veleslaloma je nato dan pozneje preprečil močan veter, ki se je razbesnel sredi prve vožnje.