Smukači ostali brez drugega treninga

Uvodni konec tedna v hitrih disciplinah za moške je vse bližje. Alpske smučarje čakata dva smuka na prvi čezmejni trasi v svetovnem pokalu v Zermattu/Cervinii.

Če so se v sredo lahko spoznali s progo, pa so danes ostali brez drugega treninga. Ta naj bi se začel ob 10.30, a so ga najprej prestavili na 11. uro, nato pa odpovedali. Krivo je slabo vreme, predvsem močno sneženje, ki je onemogočilo izvedbo smuka na progi Gran Becca.

Check that. Just being informed that men's downhill training #2 Zermatt-Cervinia is being canceled. Forerunners ran and couldn't see much. Well, it is an outdoor sport.. pic.twitter.com/6McFboxft0