Tandrevoldova v vetrovni loteriji do prve zmage v karieri

V zelo zahtevnih vetrovnih razmerah, tako moško kot žensko preizkušnjo so morali organizatorji zaradi premočnega vetra prestaviti za dve uri, je odločilo strelišče. Prav po vsakem nastopu na strelišču je bil vrstni red povsem premešan.

Po dveh strelskih nastopih leže je bila edina brezhibna Ukrajinka Julija Džima, ki pa je nato v tretje zgrešila štirikrat in padla na 14. mesto. Zadnjič je na strelišče v vodstvu prišla Belorusinja Alimbekava. Zadela je le dvakrat, a vseeno v vodstvu krenila v zadnji krog. V njej je imela več moči Tandrevoldova, ki je desetič stala na stopničkah, prvič povsem na vrhu.

Kako zahtevna je bila preizkušnja, pove podatek, da je denimo do danes vodilna v tej disciplini, Francozinja Julia Simon od 20 strelov zadela le pet tarč. Zmago v seštevku te discipline je na koncu slavila prav Tandrevoldova.

First career-victory for Ingrid Landmark Tandrevold in the Women Mass Start in Oestersund 🔥 🥇🇳🇴 Ingrid Landmark Tandrevold @NSSF_Biathlon 🥈🇧🇾 Dzinara Alimbekava @bybiathlon 🥉🇩🇪 @PreussFranziska @skiverband https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 | #biathlon pic.twitter.com/6fOTdukaZS

V skupnem seštevku je bila zanesljivo najboljša danes sedma Norvežanka Tiril Eckhoff (1152 točk) pred rojakinjo Marte Olsbu Roeiseland (963) in Preussovo (840). Eckhoffova je bila najboljša v dveh disciplinah, sprintu in zasledovanju, na posamičnih tekmah pa je bila najuspešnejša Avstrijka Lisa Theresa Hauser.

Od Slovenk se je do točk v tej sezoni prebila le Polona Klemenčič, osvojila jih je 12. Na današnji tekmi Slovenk ni bilo na startu.

Izidi, skupinski start (12,5 km):

1. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 34:53,1/5

2. Dzinara Alimbekava (Blr) + 6,9/6

3. Franziska Preuss (Nem) 11,1/6

4. Lisa Häcki (Švi) 15,0/7

5. Uljana Kajševa (Rus) 20,1/5

6. Hana Sola (Blr) 24,9/8

7. Tiril Eckhoff (Nor) 29,2/6

8. Svetlana Mironova (Rus) 33,3/5

9. Janina Hettich (Nem) 35,2/4

10. Emilie Aagheim Kalkenberg (Nor) 45,5/5

...

Skupna razvrstitev svetovnega pokala (26 od 26):

1. Tiril Eckhoff (Nor) 1152 točk

2. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 963

3. Franziska Preuss (Nem) 840

4. Hanna Öberg (Šve) 826

5. Dorothea Wierer (Ita) 821

6. Lisa Theresa Hauser (Avt) 818

7. Dzinara Alimbekava (Blr) 734

8. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 707

9. Anais Chevalier-Bouchet (Fra) 677

10. Denise Herrmann (Nem) 667

...

84. Polona Klemenčič (Slo) 12

...