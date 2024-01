Anamarija Lampič spet letela, le trikrat v kazenski krog

Tandervoldova se je veselila zmage z dobrimi 18 sekundami prednosti pred Švedinjo Mono Brorsson in Italijanko Liso Vittozzi, ki je 7,5-kilometrsko progo pretekla sekundo počasneje od Švedinje. Vse tri najboljše so bile na strelišču brezhibne.

Anamarija Lampič je bila tudi danes izjemno hitra v smučini, njen čas teka je bil najboljši, slabih 12 sekund hitrejši od Tandervoldove, morala pa je trikrat v kazenski krog (enkrat po prvem streljanju leže in dvakrat po drugem stoje) in tekmo končala na 14. mestu z 58,5 sekunde zaostanka za zmagovalko.

Anamarija Lampič se je uvrstila med najboljšo petnajsterico. Foto: Guliverimage

Razveselila trenerja Grossa

"Komaj sem čakala ta sprint, saj tisti v Oberhofu ni bil tisto, kar sem si želela. Tisti tudi tekaško ni bil dober. Danes pa sem se počutila veliko boljše, mislim, da sem bila hitra, res je škoda tistih zadnjih dveh strelov stoje. Bila je lepa priložnost, da bi bila blizu najboljšim šestim, ampak to je pač biatlon, zaviti sem morala v kazenska kroga," je v cilju, nasmejana kot vselej, povedala za Smučarsko zvezo Slovenije.

Na tekmi so jo pričakale nekoliko drugačne razmere, kot so bile na nastrelitvi uro pred startom, je še pojasnila: "Na nastrelitvi je bilo brezvetrje, ko pa se je začela tekma, pa je malce pihalo in sem res vesela, da sem se zbrala in naredila korekcijo za streljanje leže. Mislim, da bo tudi Ricco (glavni trener Gross, op. p.) zelo vesel, da sem naredila oziroma si upala narediti ta korak, da nisem spet 'cincala'. En strel mimo leže in dva stoje, Ricco pravi, da moram streljati 70-odstotno, in to je to. Gremo po stopničkah."

Polona Klemenčič se je v drugi krog podala ravno v lasu, ko je startala Lisa Vittozzi. Foto: Guliverimage

Polona Klemenčič se je mučila

Polona Klemenčič je zgrešila po en strel leže in stoje, na koncu pa s skoraj dvema minutama zaostanka za zmagovito Norvežanko zasedla 45. mesto. "Na progi ni šlo tako, kot bi moralo iti, vem, da sem sposobna več. Ampak za zdaj je to forma, v kateri sem. Na progi sem se mučila, na prvem postanku je bil veter, k sreči sem zgrešila samo enkrat," je bila nezadovoljna v cilju.

Preostali slovenski predstavnici sta ostali brez uvrstitve na zasledovalno tekmo, Lena Repinc je bila s tremi zgrešenimi streli 74. (+ 3:04,9), Živa Klemenčič pa z dvema 75. (3:06,3).

Jutri bo v Ruhpoldingu še moški sprint z Jakovom Fakom, Miho Dovžanom, Lovrom Plankom in Tonijem Vidmarjem, v nedeljo pa bosta tam še obe zasledovalni tekmi.

Izidi: ženske, 7,5 km (sprint) 1. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 19:25,4/0

2. Mona Brorsson (Šve) + 18,2/0

3. Lisa Vittozzi (Ita) 19,0/0

4. Lou Jeanmonnot (Fra) 24,8/0

5. Elvira Öberg (Šve) 33,9/2

6. Janina Hettich-Walz (Nem) 35,0/0

7. Linn Persson (Šve) 35,8/0

8. Lucie Charvatova (Češ) 47,5/1

9. Franziska Preuss (Nem) 51,9/2

10. Julia Simon (Fra) 52,4/2

...

14. Anamarija Lampič (Slo) 58,5/3

45. Polona Klemenčič (Slo) 1:54,3/2

74. Lena Repinc (Slo) 3:04,9/3

75. Živa Klemenčič (Slo) 3:06,3/2

... Svetovni pokal, skupno (11/21 preizkušenj): 1. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 621 točk

2. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 591

3. Elvira Öberg (Šve) 518

4. Lisa Vittozzi (Ita) 516

5. Julia Simon (Fra) 469

...

19. Anamarija Lampič (Slo) 198

54. Polona Klemenčič (Slo) 42

74. Lena Repinc (Slo) 7

...

