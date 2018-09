Svindalov trenutek resnice: Ima vse skupaj še smisel?

Kondicijski treningi, smučanje na ledeniku, selitev v Čile … Zveni kot običajno delovno poletje aktivnega alpskega smučarja, a za Norvežana Aksla Lunda Svindala je vse prej kot to. Nekdanji zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala namreč opozarja, da nadaljevanje kariere še zdaleč ni samoumevno. Zaradi zdravstvenih težav oziroma posledic poškodb bo namreč v prihodnjih tednih intenzivno poslušal svoje telo in se nato odločil, ali se bo podal v novo tekmovalno zimo. V nasprotnem primeru bo belemu cirkusu po dobrem desetletju in pol na najvišji tekmovalni ravni pomahal v slovo.

Vprašljivo koleno

"Upal sem, da bom na osrednje priprave prišel v boljšem stanju. A že v preteklosti sem imel težave, pa se je stanje normaliziralo. Vem, da moram delati dobro. Ključno bo obdobje do novembra. Če ne bo šlo, bo vsega konec," je ob prihodu v Čile, kjer se sicer mudita tudi Ilka Štuhec in slovenska moška ekipa za hitri disciplini, v pogovoru za NRK dejal 35-letni Norvežan, ki je imel v zadnjih letih kar nekaj zdravstvenih težav, najbolj pa ga je zaznamovalo poškodovano koleno. "Zdaj me čaka pravi preizkus, trenutek resnice," je dodal.

V sezoni 2017/18 je dobil tri tekme svetovnega pokala in postal olimpijski prvak v smuku. Foto: Getty Images

Kako bo čez deset let

"Na določeni točki se začne človek spraševati o prihodnosti. Sprašujem se, kakšen želim biti čez deset let, ali ima vse skupaj smisel, bom lahko povsem normalno živel," je dejal Svindal, ki seveda noče odšepati iz svetovnega pokala. Lani je sicer dobre rezultate dosegal tudi z manj treninga, a verjame, da to pač ne more biti stalnica. "Čaka me veliko dela. Za končno odločitev moram biti stoodstoten," je dodal lani celo tretji smučar svetovnega pokala, ki je v svoji karieri prejel dva velika in devet malih kristalnih globusov, slavil 35 zmag svetovnega pokala, osvojil štiri olimpijske kolajne in še enkrat toliko na svetovnih prvenstvih.

Večkrat se je že vrnil po poškodbi. Foto: Reuters Ne bo več izjema

Tudi če bo zbral dovolj moči za nadaljevanje športne poti, pa se je Svindal že sprijaznil z izgubo osebnega pokrovitelja. Norveška smučarska zveza namreč že lep čas preprečuje osebne pokrovitelje na čeladah in drugih pokrivalih svojih športnikov. Aksel Lund je bil pri tem izjema, tako da je lahko oglaševal Red Bull. Od zdaj bo tudi na njegovi čeladi reprezentančni pokrovitelj Telenor. S tem je brez močnega argumenta pri boju z zvezo ostal Henrik Kristoffersen.

Kdo se je poslovil?

Tedni po koncu olimpijske zime so, skladno s pričakovanji, prinesli kar nekaj tekmovalnih upokojitev. Svoj delež je prispevala tudi Slovenija, saj je po nizu slabših sezonah, ki so bile prežete tudi z zdravstvenimi težavami, smuči v kot postavil Rok Perko. Poslovili so se še Stacey Cook, Kajsa Kling, Julia Mancuso, David Chodounsky, Carmen Thalmann, Mauela Moelgg, Denise Feierabend, Michaela Kirchgasser, Tim Jitloff, Patrick Schweiger, Philippe Schmid, Julia Grünwald, Nolan Kasper, Marcus Sandell, Cristian Deville, Bernhard Niederberger, Manuel Pleisch, Beatrice Scalvedi, Amaury Genoud, Florian Eisath, Patrick Thaler, Verena Stuffer, Guillermo Fayed, Veronika Velez-Zuzulova, Edit Miklos … A če bi se za umik odločil norveški zvezdnik, bi nedvomno zasenčil vse.