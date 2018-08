Lindsey Vonn razblinila dvome o koncu kariere

Osemnajst sezon v svetovnem pokalu, v katerih je zbrala 392 štartov. Sedem svetovnih prvenstev in štiri udeležbe na olimpijskih igrah. Koliko še? "To bo moja zadnja sezona," je v kratki objavi na omrežju Instragam (story) naznanila 33-letna Lindsey Vonn, ki se medtem že pospešeno pripravlja na novo zimo. Vanjo se bo, v tekmovalnem smislu, najverjetneje podala ob koncu novembra, ko se bo ženski del karavane ustavil v Lake Louisu. Gre za njeno z naskokom najuspešnejše prizorišče, saj je tam dosegla kar osemnajst zmag, ob tem pa je bila šestkrat druga in enkrat tretja.

V lovu na (vsaj) štiri zmage

Prav zmage pa so tisto, kar Vonnovo, ki tokrat nima omembe vrednih zdravstvenih težav, v zadnji sezoni najbolj zanimajo. Ne le zaradi zadovoljstva ob skoku na najvišjo stopničko, točk svetovnega pokala in žvenketa švicarskih frankov, temveč predvsem zaradi lova na rekordno število zmag v svetovnem pokalu. Američanka je do danes dobila 82 tekem, kar je največ v ženski konkurenci. V zgodovini svetovnega pokala jo prekaša le Ingemar Stenmark, ki je dobil 86 preizkušenj. Lindsey ne skriva, da je prav ta mejnik njen še zadnji veliki cilj pred slovesom od belega cirkusa.

Šved je pripravljen

Zanimivo, o lovu Vonnove smo se pred tedni v Begunjah pogovarjali prav s Stenmarkom. Šved je prepričan, da bo prestol kmalu prepustil ameriški zvezdnici. "Navsezadnje čakajo Vonnovo v Lake Louisu tri tekme. Tam skoraj vedno zmaga. Nato pač potrebuje le še zmago ali dve. Verjamem, da se bo morda kdo še vključil v to tekmo. Morda Mikaela Shiffrin. Morda Marcel Hirscher. Tovrstne napovedi so vedno nehvaležne, saj na razvoj kariere vpliva veliko stvari. Med drugim tudi zdravje," nam je pod gorenjskimi hribi pripovedoval 62-letni Stenmark, ki je smuči v kot postavil pred 30 leti.

14 let po prvi zmagi …

Prav v Lake Louisu je Vonnova slavila svojo prvo zmago v svetovnem pokalu. To je bilo zdaj že daljnega 3. 12. 2004, ko je, tedaj še z dekliškim priimkom Kildow, kot dvajsetletnica za 19 stotink sekunde ugnala Francozinjo Carole Montillet. Slovenske barve sta na tisti tekmi branili Mojca Suhadolc in Tina Maze, a na 49. in 50. mestu ostali brez točk. Prav v smuku je slavila več kot polovico zmag – 43. Dobila je tudi 28 superveleslalomov, pet kombinacijskih preizkušenj, štiri veleslalome, na račun dveh slalomskih zmag pa spada tudi med tiste smučarke, ki so tekmice ugnale v vseh disciplinah. Toda v sklepnem delu kariere jo lahko pričakujemo predvsem v hitrih disciplinah.