Dobrih 50 dni pred začetkom smučarske sezone 2018/19 Žan Kranjec in Štafan Hadalin vstopata v zadnji teden priprav v Ushuaii, kjer jima je glavni trener Klemen Bergant "odkljukal" že trinajst uspešnih dni na snegu. "Sta boljša kot v tem obdobju lani, a pot do sezone je še dolga, predvsem pa tudi konkurenca ne spi," sporoča iz Argentine.

Halo, Argentina! "Pričakali so nas odlični pogoji. Predvsem v prvem tednu, saj je pred našim prihodom deževalo, tako da je podlaga zmrznila. Takrat je bilo tukaj tudi zelo malo tujih ekip, tako da smo lahko odlično trenirali. Tudi z nadaljevanjem priprav smo lahko več kot zadovoljni, čeprav je nekaj časa snežilo. Narava nam je večinoma naklonjena. Klasične, a kakovostne priprave," se je iz smučarskega središča Cerro Castor pri Ushuaii oglasil Klemen Bergant, trener najboljšega slovenskega veleslalomista Žana Kranjca in prve slalomske violine Štefana Hadalina, ki bosta do prihodnjega tedna vztrajala na južni polobli.

18 dni na snegu

Člana ekipe za tehnični disciplini sta opravila že trinajst dni treningov. Poleg veleslaloma in slaloma sta vadila tudi superverleslalom. Ostaja še pet dni, od katerih bo Hadalin tri preživel na slalomskih, dva pa na veleslalomskih smučeh, medtem ko se bo Kranjec pretežno posvetil svoji paradni disciplini. Pri tem se bosta povezovala tudi z drugimi ekipami, predvsem s francosko, nemško in italijansko. "Že do zdaj smo imeli na treningih postavljene ure, z delčkom očesa pa pogledujemo proti konkurenci. Vsi dobro delajo, a večjih nepričakovanih zasukov ni videti," pripoveduje Bergant.

Video: Žan Kranjec v akciji:

Boljša kot lani

"Za oba lahko rečem, da v tem trenutku smučata bolj kakovostno kot lani ob tem času. A vedeti je treba, da je za nami v pripravljenem obdobju 25 dni. Do prve tekme jih bosta zbrala še vsaj toliko. Do začetka sezone nas torej vse skupaj čaka še dolga pot," pravi glavni trener, ki po vrnitvi v Evropo načrtuje še trening v Saas Feeju in tri tabore na avstrijskih ledenikih, tudi v Söldnu, kjer se bo 27. 10. začela nova sezona. Takrat želi imeti na papirju tudi vse odgovore okrog opreme. Slika je nekoliko bolj jasna že danes. "Predvsem pri slalomu večjih odprtih vprašanj ni več. V veleslalomu pa Kranjec preizkuša še tri modele smuči, a trenutno kaže, da je najhitrejši na lanskem modelu. Pri opremi težav ne bo. Sem pa prepričan o tem, da Rossignolove smuči ne bodo več takšna prednost, kot so bile lani," razmišlja Bergant.

Izziv za novo sezono

S pripravami na južni polobli pa veleslalomski prvokategornik in napadalec iz druge vrste polagata temelje za novo zimo, pred katero ju bo trener Bergant postavil pred nove izzive. Trenutno (še) ne govori o rezultatskih. "Za Kranjca mora biti osrednji cilj, da na vsaki tekmi tekmuje na svoji najboljši ravni. To je velikanski izziv. Če mu bo kos, bo tudi v rezultatskem smislu storil korak naprej. Za Hadalina pa je pomembno, da zdrži vso sezono, torej od prve do zadnje tekme. Lani se mu je januarja marsikaj podrlo, v preteklih sezonah pa je imel težave s hrbtom. Če ne bo teh težav, tudi nihanj v tekmovalni sezoni, v kateri bo stavil na dve disciplini in tri kombinacijske preizkušnje, ne bo," je prepričan trener "tehničarjev".

Video: Štefan Hadalin v akciji:

Kakovostno pripravljena

Priprave v Argentini so kljub nižji nadmorski višini tudi prvi (pred)preizkus fizične pripravljenosti. "Fanta nikoli v treh tednih ne smučata 18 dni. To je velik zalogaj. Do zdaj sta zdržala, čeprav je utrujenost razumljiva in pričakovana. Tudi zaradi tega menjavamo terene, dodajamo superveleslalom ali občasno organiziramo krajše treninge. Se pa pozna, da oba vesta, kaj pričakovati. 'Štef' je bil dvakrat v La Parvi, zdaj je drugič v Ushuaii, 'Kranjo' pa je tukaj že petič," pravi Bergant, zadovoljen z delom, ki ga je Kranjec opravil pri kondicijskem trenerju Mitji Bračiču, Hadalin pa pri Janiju Grilu, predvsem pa vesel, da je v ekipi znova tudi fizioterapevt.

Justin Murisier brez sezone 2018/19



Slabše vesti pa prihajajo iz švicarskega tabora. Na zadnjem treningu se je namreč poškodoval Kranjčev veleslalomski tekmec Justin Murisier. Zaradi poškodb kolenskih vezi se je zanj sezona končana že pred prvo tekmo.

Grošelj in Dvornik bosta tekmovala

Treninge v Ushuaii je medtem že končala ženska vrsta z Ano Bucik, Meto Hrovat, Marušo Ferk in Klaro Livk, slovensko ekipo pa sta po tednu in pol dopolnila člana ekipe evropskega pokala Žan Grošelj in Aljaž Dvornik, ki morata priprave na južni polobli plačevati sama. Oba bosta podaljšala argentinsko bivanje, saj nameravata čez slaba dva tedna (17.–21. 9.) nastopiti tudi na tekmah južnoameriškega pokala, kjer bi lahko ob dobrih rezultatih popravila FIS-točke in s tem tudi štartno izhodišče za novo zimo.