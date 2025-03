Na vidiku nova medalja slovenskih skakalcev

Slovenski smučarski skakalci bodo na svetovnem prvenstvu v Trondheimu na veliki skakalnici danes branili ekipni naslov, ki so ga pred dvema letoma osvojili pred domačimi navijači v Planici. Po srebru ter odličnih predstavah Anžeta Laniška in Domna Prevca na sredini tekmi mešanih ekip se bosta dvojcu pridružila še Lovro Kos in Timi Zajc. Vse skupaj se bo začelo ob 17.05.

Slovenski skakalci bodo tudi danes spadali v krog favoritov za medaljo na nordijskem svetovnem prvenstvu. S skoki na treningih in tudi tekmi mešanih ekip so pokazali, da se na veliki napravi v Trondheimu dobro počutijo.

Po včerajšnjem srebru, ki sta se ga ob Niki Prevc in Emi Klinec veselila Anže Lanišek in Domen Prevc, so apetiti še večji. Anže je imel namreč najboljši dosežek med vsemi, s 141 metri v finalu pa je postavil tudi rekordno znamko naprave.

Slovenija bo danes branila naslov prvaka izpred leta 2023, ko so v Planici stopili na najvišjo stopničko v sestavi Lanišek, Zajc, Kos in Žiga Jelar. Domen Prevc je zdaj tisti četrti mož, ki bo poskušal pomagati utreti pot Sloveniji do tretje medalje na letošnjem prvenstvu.

Prva serija je na sporedu ob 17.05, ob 20.30 v Trondheimu sledijo še kvalifikacije skakalk za petkovo posamično tekmo, kjer bo prva favoritinja Nika Prevc.