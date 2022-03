V živo: Začel se je spektakel, Zajc odličen v poskusni seriji

Ob 16.30 se bo svetovno prvenstvo začelo s prvo od štirih serij. Danes bosta na sporedu dve, drugi polčas bo v soboto. Štirje poleti se bodo sešteli in dali junake letošnjega svetovnega prvenstva v poletih.

Aktualni prvak je Nemec Karl Geiger, ki je bil decembra 2020 najboljši na Letalnici bratov Gorišek v Planici. Srebro je takrat osvojil Norvežan Halvor Egner Granerud, bron še en Nemec Markus Eisenbichler.

V petkovih kvalifikacijah je bil najboljši Avstrijec Stefan Kraft, ki je tudi osrednji favorit za zmago. Letalnica v Vikersundu mu leži, na njej je postavil tudi svetovni rekord, ki še vedno znaša 253,5 metra. Slovenski skakalci so na trening skokih in kvalifikacijah postavljali trdno osnovo za morebiten skok na zmagovalni oder. Anže Lanišek, Domen Prevc, Peter Prevc in Timi Zajc so možje, ki bodo branili slovenske barve. V kvalifikacijah je bil na tretjem mestu naš najboljši Lanišek. Četrti je bil Domen, Timi, ki je imel na treningu obakrat najboljši dosežek, je bil enajsti in Peter 16.

Vikersund, svetovno prvenstvo v poletih, 1. serija

Zajc le desetinko za Kraftom

Poskusna serija, v kateri so večkrat spremenili zaletno mesto − začeli so z devetega, nekateri pa so skakali tudi s 17. − je pripadla svetovnemu rekorderju Kraftu (232 metrov), ki je le za desetinko točke prehitel najboljšega s četrtkovih treningov, Timija Zajca. Slovencu je z 235 metri uspel tretji najdaljši polet poskusne serije. Tretji je bil z desetimi točkami zaostanka Marius Lindvik.

Peter Prevc je pristal pri 231 metrih in končal kot 5. (14,5 točke za Kraftom), Anže Lanišek (211) je bil 10., Domnu Prevcu pa se polet ni posrečil, zmogel je le 155 metrov, kar ga je uvrstilo na 30. mesto.

V nedeljo bo še ekipna preizkušnja za odličja.