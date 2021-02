Slovenija je predala smukaško krono

Presenetljiva Francozinja Marion Rolland je bila leta 2013 v Schladmingu zadnja neslovenska svetovna prvakinja v smuku. Do danes. Po treh svetovnih prvenstvih z zmagami Tine Maze (2015) in Ilke Štuhec (2017 in 2019) Slovenija zdaj predaja žensko smukaško krono. Prevzema jo Švica, ki se na drugi ženski tekmi prvenstva v Cortini d'Ampezzo veseli še drugega naslova svetovne prvakinje in že četrte kolajne. V glavnih vlogah sta bili na slikoviti progi Olympia delle Tofane, ki je v soncu in ob zaseženih okoliških hribih zasijala v polnem sijaju, znova Corinne Suter in po superveleslalomskem zlatu sproščena in še bolj samozavestna Lara Gut Behrami.

Tokrat je vlogo zlate junakinje prevzela Suterjeva, sicer dobitnica zadnjega smukaškega globusa, ki si je odločilno prednost priborila v spodnjem delu proge. Tam so številne pretendente za naslov odpadale kot po tekočem traku. Švicarka, s katero sodeluje tudi slovenski serviser Andrej Perovšek, sicer član prvega team to aMaze, pa je v tistih zaključnih odsekih razvijala hitrost in igraje absorbirala vse valove. Zmagovalka treh tekem svetovnega pokala ter že dvakrat srebrna in enkrat bronasta na SP je na koncu za svoj prvi naslov svetovne prvakinje za dve desetinki prehitela Nemko Kiro Weidle.

Lara Gut Behrami do druge kolajne na SP 2021 Foto: Guliver Image Prvenstvo po švicarskem okusu

Do brona se je dokopala svetovna prvakinja v smuku Gut-Behramijeva, medtem ko pa so mnoge tekmice obžalovale napake. V prvi vrsti Američanka Breezy Johnson, ki je že v zgornjem delu storila veliko napako, po kateri se je ob desnem zavoju skoraj znašla na boku. Zaradi izgubi časa je v nadaljevanju še bolj tvegala, storila še dve manjši napaki. Z zobni je zaškrtala tudi Ester Ledecka, ki je bila od odra za zmagovalke oddaljena vsega sedem stotink sekunde, medtem ko so na treningih hitre Avstrijke sklonile glave.

"Svojega tekmovalnega načrta sicer nisem povsem uresničila. Zato sem se kljub vodstvu v cilji bala, ali bo dovolj za zmago. Bilo je. Vesela sem ," se je po tekmi v izjavi za ÖRF smejalo 26-letni Suterjevi, prvi Švicarki po Marii Walliser (1989) z naslovom svetovne prvakinje v smuku. Švicarsko veselje je bilo še toliko večje zaradi brona Gutove. "Če bi mi pred časom nekdo ponudil zlato v superveleslalomu in bron v smuku, bi se le smejala," je novo odličje na velikih tekmovanjih komentirala nekdanja zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala.

Ilka Štuhec daleč od tretjega zlata

Ilka Štuhec je v boju za zgodovinski tretji zaporedni naslov svetovne prvakinje sicer ob sunkih vetra hitro začela in bila še po polovici proge v boju za deseterico. V spodnjem delu pa so se začele kopičiti napake. Tudi prave hitrosti ni bilo. Ciljni zaostanek sekunde in treh desetink je na koncu zadoščal za štirinajsto mesto, kar je kljub dejstvu o nedavnih težavah z gležnjem manj od pričakovanj in tekmovalkinih želja. Slednje so bile po spodbudnih časih na petkovih treningih še nekoliko večja.

Ilka Štuhec se je morala zadovoljiti s 14. mestom Foto: Guliver Image

"Ena tekma, ena priložnost. Zgodi se lahko marsikaj," je dejstvo, da jo predhodni rezultati postavljajo v podrejen položaj, zavračala 30-letna Mariborčanka in pred tem upala na šampionski navdih. Toda za želeni tekmovalni preskok je bilo v njenem smučanju tudi tokrat premalo odločnosti in v odločilnih delih nekdaj zanjo značilne prepričljivosti.

"Moram reči, da me je na štartu malo zeblo, ker je bil prepih kar velik. A smo zunaj, na to nimamo vpliva. Poskusila sem dati vse od sebe. Kolikor je šlo. Potem se včasih seveda zgodi tudi kakšna napaka. Ta danes, po tretjem merjenju vmesnega časa, me je stala kar nekaj časa. A sem se vseeno borila dalje, dala vse od sebe. To je to. Zadovoljna seveda ne morem biti. Nisem pa razočarana s pristopom in vožnjo," je svoj nastop komentirala Štuhčeva, ki torej vse od zadnje poškodbe v sebi še ni predramila tistih popolnih smukaških občutkov.

Številke niso bile na Ilkini strani V sezoni, v kateri je Štuhčeva prvič postala svetovna prvakinja, je pred tem dobila kar tri smukaške tekme. Dve leti pozneje je v vlogi rekonvalescentke na poti do SP enkrat zmagala in še dvakrat stala na stopničkah. V tej sezoni še ni bila med najboljšo trojico. Tudi v predhodni ne. Še več, nazadnje je na stopničkah stala prav na zadnjem svetovnem prvenstvu v Aareju 2019. Tako ostaja tdi po današnji tekmi



Smukaški rezultati v sezoni 2016/17 do SP:

1. mesto (Lake Louise I), 1. (Lake Louise II), 1. (Val d'Isere), 3. (Cortina d'Ampezzo), 5. (Zauchensee), 8. (Ga-Pa)

SP 2017: 1. mesto



Smukaški rezultati v sezoni 2018/19 do SP:

1. mesto (Val Gardena), 2. (Cortina d'Ampezzo), 3. (Cortina d'Ampezzo), 5. (Ga-Pa), 6. (Lake Louise), 14. (Lake Louise)

SP 2019: 1. mesto



Smukaški rezultati v sezoni 2020/21 do SP:

4. mesto (Val d'Isere), 6. (St. Anton), 7. (Val d'Isere), 27. (Crans Montana), 37. (Crans Montana)

SP 2021: 14. mesto

