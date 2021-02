Kdor čaka, dočaka! Kajne, Lara Gut-Behrami?!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po tridnevnem prestavljanju tekem se je z ženskim superveleslalomom vendarle začelo svetovno smučarsko prvenstvo v Cortini d'Ampezzo. Prolog je največ zadovoljstva prinesel v švicarski tabor, ki se po zaslugi nove svetovne prvakinje Lare Gut-Behrami in njene rojakinje Corinne Suter veseli dvojne zmage. Zadnja prvakinja Mikaela Shiffrin se je preselila na tretjo stopničko. Slovenski tercet je bil daleč od najboljših.

S kar 76-urno zamudo in ob predhodni prestavitvi kar štirih tekem se je v Cortini d'Ampazzo vendarle začelo 46. svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Sneženje in meglo je zamenjala pravljična zimska kulisa, v kateri dolomitski smučarski biser zasije v polnem sijaju. Kot bi narava smučarkam sporočala, da je bilo vredno počakati. Reklo, ki pravi, da kdor čaka, nazadnje tudi dočaka, pa je udejanjila predvsem prva junakinja SP 2021 Lara Gut-Behrami.

Na poti do zlata Foto: Guliver Image

Olimpijskemu smukaškemu bronu iz Sočija, okroglim 30 zmagam v svetovnem pokalu, velikemu kristalnemu globusu in dvema malima ter petim dozdajšnjim kolajnam s svetovnih prvenstev je 29-letna Švicarka dodala tudi prvi naslov svetovne prvakinje. Ta ima dodatno težo, kar je bil – pričakovan ali morda kar "zahtevan". Pritisk absolutne favoritinje si je namreč tehnično izjemno podkovana smučarka naložila s štirimi zaporednimi superveleslalomskimi zmagami v svetovnem pokalu.

A kot nas uči znano pravilo o tem, da predhodni dosežki v trenutku, ko se sproži štartna palica, ne pomenijo nič, je morala Gutova svoje mojstrstvo pokazati in potrditi na 2.150 metrov dolgi progi Olympia delle Tofane. In ga je. Čeprav je njena grimasa ob prihodu v cilj s štartno številko sedem dala slutiti, da ni povsem zadovoljna s svojo predstavo, pa je pozneje spoznala, da so v zaprtem delu proge in na ponekod nemirni snežni podlagi napake delale prav vse tekmice.

Prva prvakinja SP 2021 Foto: Guliver Image Manjkala je le Sofia Goggia

Še najmanj napak je delala prav nekdanja prva dama svetovnega pokala in zdaj žena švicarskega nogometnega reprezentanta Valona Behramija, ki je upravičila zlato snežinko na svoji črni čeladi. Bila je najboljša v elementih, ki jih nagrajuje superveleslalom. V prvi vrsti je dinamiko iz veleslalomskih odsekov učinkovito prenašala v daljše zavoje in smukaške predele, odločilno prednost pa si je priborila z razvijanjem hitrosti pred ciljnim skokom.

Na progi, ki ji je prinesla že tri zmage v svetovnem pokalu in še dve tretji mesti, je za 34 stotink sekunde prehitela rojakinjo Corine Sutter. Še trinajst stotink sekunde počasnejša je bila branilka naslove svetovne prvakinje Mikaela Shiffrin. Zanjo je, glede na podatek, da v tej zimi v svetovnem pokalu nastopa le v tehničnih disciplinah in lahko letošnje superveleslalomske treninge prešteje na prste ene roke, bronasta kolajna sicer uspeh. Po drugi strani pa je bila še po 80 odstotkih svojega nastopa na poti k zmagi, a je po zadnjem merjenju vmesnega časa naredila napako, podaljšala zavoj in posledično izgubila kar nekaj desetink.

Mikaela Shiffrin se je v prvi hitrostni preizkušnji v zimi prebila na tretje mesto. Foto: Guliver Image

"Bila sem kar pošteno živčna. Nisem hotela razmišljati o zlati kolajni. A jasno je, da kariere ne bi želela končati brez nje. Poskušala sem se osredotočati na nastop. Ta mi sicer ni povsem uspel. Snežna podlaga me je malce presenetila. Moje linije niso bile povsem natančne. Vedela sem, da se lahko zgodi marsikaj. Zdaj pa sem vesela. Veliko let sem potrebovala za ta trenutek," je po zmagi za ÖRF dejala Gutova, ki je, zanimivo, v primerjavi s SP 2019 edina novinka na superveleslalomskih stopničkah. Tekma v Aareju se je namreč končala z zmago Shiffrinove pred Sofio Goggio (zanjo je zaradi poškodbe sezona že končana) in Suterjevo.

Slovenke daleč za najhitrejšimi

Na vidnejši rezultat pa bo moral počakati slovenski tabor. Trojica, ki je na prvi tekmi branila slovenske barve, je bila sicer dokaj skupaj, med 24. in 28. mestom, a daleč od najboljših in predvsem tudi od petnajsterice, ki prinaša WCSL-točke. Najvišje se je zavihtela Maruša Ferk, ki je večji del proge enakomerno kopičila zaostanek in pristala na 24. mestu (+2,64), kar je vsekakor slabše od pričakovanj.

Maruša Ferk Foto: Guliver Image

Mesto za njo se je uvrstila Ilka Štuhec, ki poudarja, da je osredotočena predvsem na sobotni smuk. Tokrat je bila bleda senca smučarke, ki je leta 2017 prav na tem terenu slavila eno od svojih treh superveleslalomskih zmag. Njena trenutna veleslalomska raven, tekmovalna samozavest, manko treningov po poškodbi gležnja in nastop brez izrazito učinkovitih delov so zadostovali za 25. mesto.

Pod svoj prvi superveleslalomski nastop na najvišji tekmovalni ravni pa se je podpisala Meta Hrovat, ki je tekmo kot zadnja tudi zaprla. Njen zaostanek 3,20 je bil dovolj za 28. mesto med 39 uvrščenimi.

Cortina d'Ampezzo, svetovno prvenstvo, superveleslalom (ž)

