Vreme še naprej kroji usodo svetovnega prvenstva

Organizatorji svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo imajo v zadnjih dneh nemalo težav z vremenom. V ponedeljek so tako dekleta zaradi novozapadlega snega ostala brez kombinacije, v torek pa zaradi goste megle še brez superveleslaloma. Že pred tem je odpadla tudi moška preizkušnja v superveleslalomu. Zaradi slabše vremenske napovedi za prihodnje dni so se tako organizatorji odločili za popolno spremembo urnika.

V Cortini d'Ampezzo bi morali danes podeliti že drugi in tretji komplet odličij na svetovnem prvenstvu, a je narava poskrbela, da bodo alpski smučarji na otvoritev najbolj pričakovanega dela sezone morali še malo počakati. V ponedeljek so tako dekleta ostala brez preizkušnje v alpski kombinaciji, danes pa sta odpadla tako ženski kot moški superveleslalom. Vremenska prognoza ni nič kaj bolj obetavna za sredo, zato so se organizatorji prvenstva odločili za popolno spremembo urnika tekmovanja.

"Zaradi slabe vremenske napovedi smo bili primorani sredino moško kombinacijo prestaviti na ponedeljek," so sporočili organizatorji. V sredo bo tako po novem na sporedu prost dan, v skladu z novim urnikom pa bosta uvodni tekmi prvenstva superveleslaloma, ženski in moški, na sporedu v četrtek, ko naj bi se vreme izboljšalo.

V petek bodo skušali izpeljati obvezna treninga smuka, ženskega in moškega. Vsaj en smukaški trening je predpogoj za izpeljavo specialnega smuka tako v svetovnem pokalu kot tudi na svetovnih prvenstvih.