Zapušča SP in odhaja na operacijo

Specialist za hitre discipline Smiseth Sejersted je danes sporočil, da bo zapustil Cortino in se odpravil domov, kjer ga čaka operacija.

"Se vidom naslednje leto. Grem domov, čaka me operacija. Naslednje leto so olimpijske igre, čaka me veliko dela, da bom v formi," je sporočil prek Instagrama. Koleno si je poškodoval decembra v Bormiu, a se je zdaj stanje ob obremenitvah precej poslabšalo, najverjetneje gre za poškodbo meniskusa.

V tej sezoni je bil 26-letni Norvežan dvakrat na stopničkah, drugi je bil v superveleslalomu v Val d'Iseru in tretji v Bormiu.

Za norveško ekipo je to nov udarec, saj je Sejersted že peti član reprezentance ki je zaradi poškodbe predčasno končal sezono. V moški ekipi so jo skupili Aleksander Aamodt Kilde, Lucas Braathen in Atle Lie McGrath, v ženski pa Maria Tviberg.

