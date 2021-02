Slovenska obvoznica do Cortine d'Ampezzo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štirinajst let po tem, ko je prav v Cortini d'Ampezzo debitirala v svetovnem pokalu in se presenetljivo zavihtela med dobitnice veleslalomskih točk, ter sedem let po svojem zadnjem nastopu na slikoviti progi Olympia delle Tofane, na katero ima tudi zaradi prvih smukaških točk in najboljšega superveleslalomskega dosežka lepe spomine, Maruša Ferk čaka na priložnost na svojem šestem svetovnem prvenstvu. Morda zadnjem. Upa, da SP 2021 ne bo njeno zadnje veliko tekmovanje v karieri.

"Ne dovolim, da bi me čakanje na prvo tekmo vznemirjalo. Tako pač je. Pripravljena sem. Ko bo čas, se bom podala na progo," si čakanja na vremensko naklonjenost in odpovedi oziroma prestavitev uvodnih dveh tekem svetovnega prvenstva v Cortini d'Ampezzo ne žene k srcu 32-letna Maruša Ferk. Morda tudi zaradi izkušenj z vremenskimi nevšečnostmi. Navsezadnje spada med smučarke z najdaljšim stažem v karavani in velja za najstarejšo slovensko članico ekipe na SP 2021. Pa čeprav je v Italijo prišla po svojevrstni obvoznici.

Da je tokrat del slovenske odprave v Dolomitih, se namreč v prvi vrsti lahko zahvali lastni trmi in še zdaleč ne skromnim finančnim vložkom. Spomladi jo je namreč vodstvo reprezentance črtalo s svojih seznamov in ji s tem namignilo v smeri upokojitve. A se je odločila drugače. Rezultat tega ni le nadaljevanje tekmovalne poti, temveč vnovično oklepanje hitrih disciplin, za katere sama pravi, da so ji bile od nekdaj bližje kot slalom.

Vrtoglavi smučarski računi

"Pred leti so v reprezentanci preprosto ukinili ekipo za hitri disciplini. Preostal mi je slalom. Toda vsakič, ko sem stopila na smukaške smuči, sem čutila olajšanje. Žal mi je tistih let slovenske ženske osredotočenosti na tehnični disciplini. Pred šestimi leti bi si stežka ustvarila svojo ekipo. A, kot kaže, bi si jo morala. Ker letos zame ni bilo prostora v slovenski reprezentanci, sem pač priložnosti iskala druge," pripoveduje Ferkova.

Še vedno sicer brani slovenske barve, a trenira pod okriljem mednarodne ekipe ISRA, ki jo vodita trenerja Chris Knight in Jeff Fergus. O konkretni višini izstavljenega zaključnega računa, ki ga mora pokriti iz svojega žepa oziroma s pomočjo pokroviteljev, ne želi govoriti. Preseneča pa z namigom, da gre skorajda za šestmestno številko.

"Plačevati moram serviserja, nastanitve v pripravljalnem obdobju, smučarske vozovnice, material za pripravo smuči, vozilo … Še dobro, da letos ni bilo poti v Severno in Južno Ameriko. Zato upam, da bom ostala pod mejo šestmestne številke," pravi Ferkova.

Ob tem ne skriva zamer, ki jih goji do Smučarske zveze Slovenije. "S strani SZS bi bilo pošteno, da mi finančno v prihodnje priskoči na pomoč. Da je letos vse na mojih plečih, ni prav. Na žalost moram izpostavljati druge slovenske tekmovalce. Nekateri so namreč deležni pomoči, jaz pač ne. Zato res upam, da bomo v prihodnje našli skupni jezik," pravi smučarka z Blejske Dobrave, ki ne taji, da je njen dolgoročni cilj, ki si ga je zadala že pred tremi sezonami, nastop na olimpijskih igrah 2022 v Pekingu.

A še pred tem jo čakajo tekme v Cortini d'Ampezzo, kjer bo nastopila v obeh hitrih disciplinah in kombinaciji. Glede na nedavno slalomsko usmerjenost in letošnje gojenje hitrosti, bi morala biti prav slednja njena priložnost. "Kombinacija ne bo lahka. Nič ne obljubljam," je zadržana Ferkova, ki se zaveda razcveta smučark z dobrim izhodiščem tako v superveleslalomu kot v slalomu (Michelle Gisin, Petra Vlhova, Wendi Holdener, Federica Brignine, Mikaela Shiffrin, Marta Bassino …), zato se zdi možnost presenečenja precej manjša kot pred nekaj sezonami.

Cilji A, B in C

V tej zimi kombinacije ni v koledarju svetovnega pokala, tako da ima Ferkova pravi občutek o dometu predvsem v smuku in superveleslalomu. V prvem se je enkrat prebila do točk (28. v Val d 'Iseru), medtem ko je v slednjem zbrala štiri uvrstitve med deseterico. Najboljši rezultat pa je 16. mesto iz St. Antona. Kaj pa Cortina d' Ampezzo, kjer je nazadnje nastopala leta 2014?

"Na svetovnem prvenstvu so cilji vedno troje. Najlepši je prvi. To je osvojitev kolajne. Drugi cilj je uvrstitev med najboljšo šesterico, ki prinaša sodelovanje na večerni podelitvi. Tretji pa je uvrstitev v petnajsterico, ki prinaša točke na lestvici WCSL. Bomo videli, kateremu se bom približala," ob koncu pogovora odgovarja smučarka, ki je na svetovnem prvenstvu prvič nastopila že leta 2007.