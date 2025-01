Štafetna zmaga Švedom, Slovenija 15.

Smučarji tekači v svetovnem pokalu so se v švicarskem Engadinu pomerili v mešani štafetni tekmi na 4x5 kilometrov. Zmagali so Švedi, Slovenija v postavi Nejc Štern, Anja Mandeljc, Miha Ličef in Eva Urevc je končala na 15. mestu.

Slovenska četverica se je večinoma gibala okrog 16. mesta. Že po prvi predaji, ko so še vodili Finci pred Norveško in Kanado, je bila Slovenija na tem mestu, podobno je bilo, ko je Nejca Šterna v drugi izmeni v klasičnem koraku zamenjala Anja Mandeljc, le zaostanek so Slovenci povečali s slabe minute na minuto in 56 sekund.

V tretjo menjavo, ko so nastopili tekači v prosti tehniki, so na prvih treh mestih krenile Finska, Švedska in Avstrija, ob zadnji menjavi, ko je v slovenski ekipi Mihe Ličefa zamenjala Eva Urevc, pa je bila razlika do vodilne ekipe že dve minuti in 49 sekund.

V zadnjo izmeno so najhitreje startali Švedi pred Avstrijo in Norveško, do cilja pa so domačini Švicarji po zaslugi Nadine Fähndrich še prišli do končnega tretjega mesta, saj je Švicarka v ciljnem sprintu premagala drugo ekipo Norveške za vsega pol sekunde.

V ospredju pa je Švedska ohranila 19 sekund naskoka pred prvo norveško postavo, za katero so tekli Paal Golberg, Nora Sanness, Iver Tildheim Andersen in Kristin Austgulen Fosnaes.

Švedski so zmago pritekli Jens Burman, Emma Ribom, Edvin Anger in Ilar Moa. Za Švico so poleg Fähndrich nastopili še Jonas Baumann, Anja Weber in Jason Rüesch.

Slovenija je v zadnji izmeni eno mesto pridobila in štafetno preizkušnjo končala na 15. mestu z zaostankom 3:08,8.