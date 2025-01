Skistad je slavila prvič v tej sezoni, Anger pa se je veselil prve zmage v svetovnem pokalu. Oba sta bila hitrejša od najhujših tekmecev. Skistad je za seboj pustila dve Švedinji, Majo Dahlqvist in Jonno Sundling, Anger pa je ciljno črto prišel pred tremi Norvežani. Drugo mesto je zasedel Ansgar Evensen, tretje pa Erik Valnes.

Edvin Anger se veseli premierne zmage. Foto: Guliverimage

V Franciji sicer ni vodilnega v skupnem seštevku Norvežana Johannesa Hoesflota Klaeba, najboljšega tudi v razvrstitvi sprintov.

Nejc Štern je bil v kvalifikacijah 24., v svoji četrtfinalni skupini pa je zasedel predzadnje mesto slabe štiri sekunde za najhitrejšim.

Za mesto in tri stotinke je v kvalifikacijah izpadel Miha Šimenc, ki je bil 31. med 62 nastopajočimi, 53. mesto je zasedel Vili Črv.

Nejc Štern je bil 23. Foto: Nebojša Tejić/STA

Pri ženskah je barve Slovenije zastopala le Eva Urevc, ki je kvalifikacije končala na 33. mestu med 45 uvrščenimi.

V nedeljo sta na sporedu preizkušnji s skupinskim startom v klasični tehniki. Moški bodo na progo krenili ob 12.30, ženske pa ob 15. uri.

Izidi, sprint, moški:

1. Edvin Anger (Šve) 2:42,99

2. Ansgar Evensen (Nor) + 0,51

3. Erik Valnes (Nor) 1,16

4. Even Northug (Nor) 1,17

5. JC Schoonmaker (ZDA) 2,01

6. Lucas Chanavat (Fra) 9,85

...

izpadel v četrtfinalu

23. Nejc Štern (Slo) 2:48,58

...

izpadla v kvalifikacijah

31. Miha Šimenc (Slo)

53. Vili Črv (Slo)

Skupno (18/31):

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1217

2. Edvin Anger (Šve) 877

3. Erik Valnes (Nor) 873

4. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 836

5. Hugo Lapalus (Fra) 805

...

68. Miha Šimenc (Slo) 117

71. Nejc Štern (Slo) 112

114. Vili Črv (Slo) 35

127. Miha Ličef (Slo) 29