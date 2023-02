Italijanka tekmicam vrgla rokavico, Ilka Štuhec uspešno prestala krst

Danes se je v Meribelu v Franciji začelo 47. svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Smučarke se za prvi komplet odličij merijo v alpski kombinaciji. Po superveleslalomskem delu vodi Italijanka Federica Brignone, Ilka Štuhec, ki je današnjo kombinacijo izkoristila predvsem kot pripravo na specialni smuk in superveleslalom, je zanjo zaostala 1,28 in je deseta, v slalomu pa ne bo nastopila. Branilka naslova iz Cortine 2021 ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin bo napadla s pete pozicije (+0,96). Slalomski del se bo začel ob 14.30.

Meribel, alpska kombinacija, superveleslalom:

Na edini kombinacijski tekmi v sezoni, ta disciplina je namreč s koledarja svetovnega pokala povsem izginila, so se dekleta najprej pomerila v superveleslalomu, kjer je svoje delo najbolje opravila Italijanka Federica Brignone. Ta ima pred slalomskim delom 71 stotink prednosti pred Norvežanko Ragnhild Mowinckel in Švicarko Laro Gut-Behrami, ki si delita drugo mesto. Branilka naslova v tej disciplini Američanka Mikaela Shiffrin je trenutno na šestem mestu, v slalomu pa bo skušala nadoknaditi 96 stotink zaostanka.

S superveleslalomom je najbolje opravila Federica Brignone. Foto: Reuters

Štuhčeva zadovoljna z uvodom

Kot 18. se je po progi podala tudi Ilka Štuhec, ki se je na zelo zaviti progi solidno znašla, za Brignonejevo pa je zaostala 1,28 in je na desetem mestu. Slovenka je kombinacijo vzela predvsem kot trening in spoznavanje s progo Roc de Fer.

"Prvi resen preizkus proge v Meribelu je za mano. Moram reči, da je proga zelo zanimiva in tudi drugačna. Zelo veliko je prelomnic, zelo veliko je terena, res je veliko dogajanja. Potrebno je smučati s čim manj kompliciranja in res zelo napadati. To mi je delno uspelo, predvsem pa je bil glavni del dneva, da spoznam teren in začnem tekmovati," je dejala Štuhčeva, ki zaradi pomanjkanja treninga slaloma v zadnjih dveh letih na slalomu ne bo nastopila.

"V drugem delu tekme ne bom nastopila, ker je moj zaostanek prevelik in nekih realnih možnosti za odličje nimam. Pa tudi slaloma nismo trenirali že dolgo časa, zato smo se skupaj z ekipo odločili, da ne bomo tvegali, ker je to šele prvi dan svetovnega prvenstva in so naši glavni cilji drugje," je pojasnila Štajerka, ki je nazadnje na slalomu nastopila pred štirimi leti na kombinaciji v Aareju.

Mariborčanka je kombinacijo vzela predvsem kot trening in spoznavanje s progo Roc de Fer. Foto: Reuters

Tudi številne druge tekmovalke so tako kot Mariborčanka prvi del alpske kombinacije vzele kot trening za nadaljnje tekme in ne bodo nastopile na slalomu. Na prvenstvu pred dvema letoma v Cortini d'Ampezzo je srebrno odličje v kombinaciji osvojila Slovakinja Petra Vlhova, ki je današnjo tekmo izpustila.

Slalom bo na sporedu ob 14.30. V torek bo na sporedu še moška alpska kombinacija v Courchevelu. Od Slovencev bodo na startu Nejc Naraločnik, Martin Čater, Miha Hrobat in Rok Ažnoh.

