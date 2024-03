Ilka Štuhec najboljša v veleslalomu

Triintridesetletnica iz Maribora marca kaže najboljšo formo. Sezono tekmovanj najvišje kakovostne ravni v svetovnem pokalu je v soboto prvič letos končala na stopničkah. Na smuku v Saalbach-Hinterglemmu je zasedla drugo mesto, pred njo je bila le najboljša smukačica sezone Avstrijka Cornelia Hütter.

Na domačem državnem prvenstvu na smučišču na Peci na avstrijski strani državne meje pa je nato dosegla prvo zmago letos. To je bila že 18. zmaga za Štuhec na slovenskih državnih prvenstvih in po letu 2008 druga na tekmah v veleslalomu.

Štuhec je slavila pred Adriano Jelinkovo iz Češke, ki je za dvakratno svetovno prvakinjo v smuku zaostala za 24 stotink sekunde.

Tretje mesto je pripadlo reprezentančni kolegici Štuhec iz ekipe za tehnični disciplini Ani Bucik (+0,97), ki je bila druga v seštevku DP. Bucik je dan prej v nekoliko okrnjeni konkurenci slavila v slalomu.

V prvi deseterici je bila še ena Slovenka Nika Tomšič, sedma na tekmi z zaostankom 2,19 sekunde in tretja v razvrstitvi DP.

Nastopila je tudi Andreja Slokar, ki ji bo v prihodnji sezoni pri vrnitvi pomagal nekdanji vodja ekipe Tine Maze, Andrea Massi. Slokar je z zaostankom 3,49 sekunde končala na 12. mestu.

Medtem ko sta bili na ženski tekmi na stopničkah dve Slovenki, pa na moški tekmi v veleslalomu na prvih sedmih mestih ni bilo Slovenca. Najboljši Slovenec je bil Rok Ažnoh na osmem mestu, ki mu je pripadel interni slovenski boj za naslov državnega prvaka.

Na tekmi je zmagal Avstrijec Raphael Riederer, zaostanek Ažnoha je znašal 1,53 sekunde. Anže Gartner je bil 11. (+2,00), Miha Oserban 14. (+2,20).

Ažnoh je državni prvak postal ob odsotnosti najboljšega slovenskega veleslalomista Žana Kranjca, ki si je po finalu sezone svetovnega pokala v Saalbachu v Avstriji vzel tekmovalni premor.

Na Peci bodo od 3. do 5. aprila izpeljali še tekme DP v smuku in superveleslalomu, tekmovanje v alpski kombinaciji so naknadno odpovedali.

