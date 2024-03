Državna prvaka v slalomu Bucikova in Marovt

Ana Bucik je četrtič postala državna prvakinja v slalomu. Tridesetletna Novogoričanka, za katero je sezona razočaranj v svetovnem pokalu, je zmagala na tekmi članskega državnega prvenstva v slalomu, ki so jo pripravili tik ob meji na avstrijski strani Pece. V moški konkurenci je državni prvak postal 25-letni Tijan Marovt.

Ana Bucik je na Peci zmagala tako v domači konkurenci kot tudi v konkurenci vseh tekmovalk, ki so se merile na tekmi. Za naslov državne prvakinje Slovenije v slalomu je za 91 stotink ugnala tekmico iz reprezentance Nejo Dvornik. Obe pa sta bili pred Avstrijko Natalie Falch (+1,14). Naslednja Slovenka je bila Caterina Sinigoi na petem mestu, njen zaostanek je znašal 5,19 sekunde. V konkurenci za državno prvenstvo je zamejska Slovenka tako osvojila tretje mesto. Tekmovalo je devet Slovenk, med njimi ni bilo Andreje Slokar.

Bucikova je dosegla osmo zmago na tekmah državnega prvenstva Slovenije, četrto na tekmah v slalomu. To je bila njena prva zmaga v alpskem smučanju po dveh letih, ko je slavila na tekmi v Kranjski Gori, ki je štela za DP v slalomu. Ana Bucik je v svetovnem pokalu izpadla iz prve jakostne skupine tako v slalomu kot tudi veleslalomu. Dvornikova, za katero je najboljša sezona v svetovnem pokalu v karieri, je z 18. mestom najvišje uvrščena v slalomskem seštevku svetovnega pokala.

Tijan Marovt je postal državni prvak v slalomu. Foto: Katja Kodba/STA Na Peci so pripravili tudi moško tekmo, na kateri je zmagal Anton Tremmel iz Nemčije. Z desetimi stotinkami zaostanka je bil drugi Tijan Marovt, ki je tako postal slovenski državni prvak. Po slovesu Štefana Hadalina je to zimo ostal edini Slovenec na tekmah svetovnega pokala, na katerih pa še nima točk. Z zaostankom sekunde in 11 stotink je bil sedmi, a drugi med Slovenci Klemen Kosi, ki se je po izpadu iz reprezentance za hitre discipline preusmeril v tehnične (trenira sam). Tretje mesto v državnem prvenstvu pa je osvojil Žiga Zupan Oreškovič, ki je na osmem mestu zaostal več kot šest sekund. Na štartu je bilo le pet Slovencev.

Na Peci bodo v torek izpeljali še oba veleslaloma, ženskega in moškega, a brez najboljšega Slovenca Žana Kranjca. Kranjec je po udeležbi na finalu sezone svetovnega pokala v Saalbachu v Avstriji zaradi bolečin v hrbtu odpovedal nastop.

Na Peci bodo od tretjega do šestega aprila izpeljali še tekme državnega prvenstva v smuku, superveleslalomu in alpski kombinaciji.