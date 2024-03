Po najslabši sezoni v 17 letih prvi rez v slovenski smučariji

Miha Verdnik se po rezultatsko najslabši sezoni v svetovnem pokalu v 17 letih poslavlja z mesta vodje panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije. Predsednik panoge za alpsko smučanje Janez Bijol se je odločil, da bo prekinil sodelovanje z Verdnikom, ki bo ostal na funkciji do 30. aprila, so sporočili s SZS.

"Po rezultatsko najslabši sezoni v svetovnem pokalu po 17 letih, trenutnem stanju v mladinskem in otroškem smučanju ter nujnosti po večji finančni disciplini in posvetovanju s člani odbora je bila sprejeta odločitev, da se sodelovanje z vodjo panoge za alpsko smučanje prekine s 30. aprilom 2024," so sporočili iz krovne nacionalne smučarske organizacije, torej z Miho Verdnikom. "Mihi Verdniku se zahvaljujemo za vse opravljeno delo. Želimo si, da bi še ostal del naše smučarske družine, tako bomo z njim opravili še dodatne pogovore."

Več bo znanega tretjega aprila

Janez Bijol Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Več o novi kadrovski zasedbi bo znanega po seji alpskega odbora, ki je predvidena za tretji april.

Janez Bijol je pred nekaj meseci, ko je nastopil mandat predsednika panoge za alpsko smučanje, v ospredje programa postavil vlaganje v mladinsko in otroško alpsko smučanje ter s tem vlaganje v prihodnost slovenskega smučanja.

Po opravljenem pregledu rezultatov, delovanja in finančnega poslovanja panoge se je odločil za kadrovsko spremembo v strokovnem vodstvu panoge. Preden je sprejel odločitev o prekinitvi sodelovanja z vodjem panoge, je opravil pogovore s člani alpskega odbora in drugimi deležniki.

Najboljša v zadnji sezoni Žan Kranjec in Ilka Štuhec

Žan Kranjec Foto: Guliverimage

Najboljša Slovenca v pretekli sezoni svetovnega pokala v alpskem smučanju sta bila Žan Kranjec in Ilka Štuhec. Kranjec je bil tretji na treh veleslalomih, Štuhčeva je bila enkrat na stopničkah, druga je bila na zadnjem smuku sezone. Kranjec je v veleslalomskem seštevku sezono končal kot peti najboljši, Štuhčeva pa kot osma najboljša v smukaškem seštevku.

Z napredkom se je izkazala Neja Dvornik, za katero je najboljša sezona. Andreja Slokar je v prvi sezoni po vrnitvi po poškodbi pričakovala več. Ana Bucik je v tej sezoni v primerjavi s prejšnjimi nazadovala, opazen je njen velik zdrs iz skupine najboljših slalomistk, izpadla je tudi iz prve jakostne skupine v veleslalomu.

V oči bode generacijska vrzel

Slovensko smučanje se je znašlo na prelomnici. Tekmovalno kariero sta končala Štefan Hadalin in Meta Hrovat, v ozadju pa za zdaj ni smučarjev oziroma smučark, ki bi ju lahko hitro nadomestili v ekipi za svetovni pokal. V oči bode generacijska vrzel. Od članov ženske in moške ekipe za svetovni pokal je bila le Dvornikova rojena po letu 2000.