V Söldnu je vse nared, Kranjec na progo kot peti

Današnji prvi moški veleslalom sezone se bo začel ob 10. uri, druga vožnja s trideseterico najboljših pa je načrtovana za 13. uro. Na startu bosta tudi dva slovenska smučarja. Žan Kranjec ima startno številko pet, Štefan Hadalin pa 41.

Let’s rock the first race of the season 💥 @soeldencom Men‘s Giant Slalom Race

1st run : 10:00 CET

2nd run 13:00 CET#fisalpine pic.twitter.com/D130zlJzkW