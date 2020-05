Sneg kliče tudi Slovence

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Večji del slovenske smučarske reprezentance ni sledil kaninski poti Ilke Štuhec in Mete Hrovat, a se bo vseeno v kratkem vrnil na sneg, in sicer na avstrijskih ledenikih Hintertux in Mölltal.

Potem ko je alpski odbor pritrdil predlogom strokovnega sveta, bo novo smučarsko strukturo z vsemi pripadajočimi programi in proračunom v prihodnjem tednu potrdil še zbor panoge za alpsko smučanje pri SZS. Kmalu zatem bodo trenerji in tekmovalci v podpis dobili pogodbe. Priprave na novo sezono vseeno že potekajo, v juniju pa se bodo vsi tekmovalci, ki so se v zadnjem obdobju osredotočali na kondicijsko vadbo, preselili tudi na sneg.

Že v nedeljo naj bi se na avstrijski ledenik Hintertux podala ženska ekipa za tehnični disciplini pod vodstvom novega odgovornega trenerja Sergeja Poljšaka. Moški šef Klemen Bergant bo z Žanom Kranjcem in Štefanom Hadalinom počakal na odprtje ledenika Mölltal, tako da prvi delovni dan na snegu načrtuje 8. junija. Na smuči bodo po skoraj trimesečnem premoru stopili tudi smukači, prav tako pa si lahko prve kilometre na snegu že junija obetajo člani mlajših ekip.

Ana Bucik je v zadnjem obdobju večkrat obiskala domači Kanin. V kratkem jo v Avstriji čakajo pravi treningi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V vodstvu reprezentanc te dni skrbijo za vse dokumente za prestop meje in namestitev, ob tem pa upajo, da se bodo lahko poleti udeležili tudi treningov v Švici, medtem ko so vadbo v Čilu in Argentini črtali iz svojih programov.

Treninge na ledenikih pa s svojima štaboma načrtujeta tudi Ilka Štuhec in Meta Hrovat, za katerima je sicer že kar nekaj smučarskih dni na Kaninu.

Slovenska smučarska reprezentanca 2020/21

Ženske



Ekipa svetovnega pokala

Tina Robnik, Ana Bucik in Neja Dvornik



Samostojni ekipi

Meta Hrovat in Ilka Štuhec



Ekipa evropskega pokala/c ekipa

Nika Tomšič, Rebeka Oblak, Žana Ciglič, Nika Murovec, Anja Oplotnik, Jera Kompan, Lina Knific in Nina Drobnič.

Moški



Tehnični disciplini

Žan Kranjec in Štefan Hadalin



Hitri disciplini

Martin Čater, Miha Hrobat, Boštjan Kline in Klemen Kosi.



Ekipa evropskega pokala/c ekipa

Borut Božič, Nejc Naraločnik, Martin Križaj, Rok Ažnoh, Žiga Zupan Oreškovič, Jakob Anderlič in Anže Adamek.